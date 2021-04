Nel paese delle Pulcette, all’IC Assisi 1 si impara il valore delle diversità

In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, gli insegnanti delle Scuole dell’Infanzia dell’istituto Comprensivo Assisi 1 hanno proposto ai piccoli alunni una bellissima storia che racconta “quanto sia bello e divertente essere tutti diversi fra di noi, e di quanto questo ci arricchisca come gruppo, come comunità. Nel paese delle Pulcette (ed. Phaidon) è la storia che abbiamo raccontato loro tramite un video, animato con le immagini del libro e le nostre voci narranti”.

Nel paese delle pulcette racconta di come “Una comunità di piccole Pulci organizza una festa su di un vecchio materasso, ed in questa occasione di incontro tutte si accorgono di quanto, pur appartenendo tutte allo stesso mondo e pertanto pensando di essere tutte uguali, sono in effetti molto differenti, ciascuna nata con le proprie caratteristiche. Tante meravigliose differenti pulcette che però si divertono di più stando tutte insieme; ciascuno nota ovviamente le caratteristiche dell’altra e poi racconta le proprie, e così la meraviglia della diversità le caratterizza ognuna, e contemporaneamente le interessa all’altra, e si sentono così parte di questa comunità dove ciascuno di loro, esattamente come ciascuno di noi, nasce come se stesso e nessun altro al mondo, magnificamente unico, naturalmente diverso”.

“In seguito a queste riflessioni condivise con i nostri bambini – conclude la nota della scuola – abbiamo chiesto loro, con il grande e prezioso supporto delle loro famiglie, di realizzare una pulcetta con materiali di recupero che avessero in casa. Da qui, ovviamente, la meraviglia! Delle pulcette uniche al mondo, proprio come ciascuno di noi! Grazie di nuovo bambini, ed un grazie di cuore va anche alle vostre famiglie, per essere sempre presenti e partecipative”.

© Riproduzione riservata