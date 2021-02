Nidi e materne riaperti dal Tar rimangono chiusi per ordinanza sindacale

Rimangono chiusi i nidi e materne della Zona Sociale 3, ossia dei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica. Se sabato il Tar aveva accolto la richiesta di sospensiva contro la chiusura di asili nido sia pubblici che privati e delle scuole per l’infanzia scattata l’8 febbraio scorso con l’ordinanza della presidente Donatella Tesei, ieri sera la Regione Umbria ha comunicato ai Sindaci interessati dal provvedimento, nonché alle Prefetture di Perugia e Terni, ai presidenti delle due Province, al Presidente Anci e all’Ufficio scolastico regionale la sospensione ordinata dal Tar (Tribunale amministrativo regionale) in merito alla parte dell’ordinanza regionale numero 14 del 6 febbraio in cui si disponeva l’interruzione sino al 21 febbraio di tutti i servizi socioeducativi per l’infanzia (0-6 anni), statali e paritari, dei comuni della provincia di Perugia e di San Venanzo e Amelia in provincia di Terni.

Ma ora i Comuni della Zona Sociale 3, Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica, comunicano che manterranno chiusi fino al 21 Febbraio nidi e materne su tutto il territorio di propria pertinenza. A breve arriveranno le ordinanze sindacali. Il provvedimento si rende necessario a causa del significativo aumento degli indici di contagio registrato nel corso dell’ultima settimana e della circolazione della variante tra la popolazione più giovane.