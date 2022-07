Giardini alla scuola d’infanzia Rinascita: ne arrivano 4 in un colpo solo

Spazi all'aperto utili anche per l'educazione

Alla scuola d’infanzia Rinascita arrivano quattro nuovi giardini. Uno spazio all’aperto utile anche per l’educazione, visto che i bimbi, oltre all’alternarsi delle stagioni, presenta aspetti strutturati, come i grandi arredi fissi (altalene, castelli, scivoli, ecc.) e aspetti destrutturati (alberi, erba, collinette, siepi, ecc.) che possono essere utili agli insegnanti per svariate attività. Stare all’aria aperta ha molteplici benefici: favorisce l’autonomia e la voglia di scoperta, dunque la creatività. Ma è a anche un piccolo laboratorio del mondo che ci circonda.

Correlato: Avventura nella natura per gli alunni della Rinascita di Assisi (foto)

“La curiosità del bambino trova il suo appagamento nello sperimentare senza paura di sbagliare. Il confrontarsi tra i compagni e il potersi muovere liberamente in uno spazio protetto e pensato per questo tipo di esperienze – spiegano gli esperti – è sicuramente un valore aggiunto al suo processo di crescita. Sviluppa la sua personalitàda un punto di vista cognitivo, emotivo e sociale”.

Ogni giardino ha il suo nome e il suo scopo. Ecco dunque Manipolandia (principalmente utilizzato per attività sensoriali/ manipolative); Su e giù (attrezzato con i giochi classici: scivoli,casette, dondoli…qui il gioco diventa libero, spontaneo e del far finta!). E ancora: Parole all’aria ( con aula all’aperto e dedicato soprattutto alle storie raccontate da libri sospesi dai rami degli alberi, dal kamishibai, da teatrini delle ombre o delle marionette). Infine, Spicco il volo(attrezzato con corde, arrampicate e percorsi vari, insomma uno spazio avventura.

“Tutti e quattro i giardini – conclude la breve nota delle maestre – modificano la progettualità didattica trasformando Rinascita in scuola all’aperto. A settembre un nuovo appuntamento svelerà il percorso didattico”.

© Riproduzione riservata