Open Day 2021-2022 e Liceale per un giorno al Sesto Properzio di Assisi

Entro il 28 gennaio gli studenti della terza media saranno chiamati a scegliere la scuola superiore. E il Liceo Sesto Properzio di Assisi viene loro incontro con delle attività di orientamento per i ragazzi e le famiglie che volessero conoscere i quattro corsi (Classico, Economico-Sociale, Linguistico e Scienze Umane) in cui si articola la scuola. Attività in presenza e a distanza, con gli open day 2021-2022 e Liceale per un giorno, nel pieno rispetto delle normative anti-pandemiche.

La ricca offerta formativa dell’Istituto sarà in particolare presentata con gli Open day in presenza e online dell’11 e 18 dicembre 2021 e del 16 gennaio 2022 e con l’iniziativa “Liceale per un giorno”, che si svolgerà dal 13 al 17 dicembre 2021 e dal 17 al 21 gennaio 2022. Al tradizionale Open day 2021-2022 a scuola in presenza (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 dell’11 dicembre, dalle 15 alle 18 del 18 dicembre e dalle 15 alle 18 del 16 gennaio) si affiancano gli Open Day online, in programma l’11 dicembre e il 16 di gennaio dalle 15 alle 16.

Torna inoltre Liceale per un giorno, iniziativa totalmente online dedicata agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di I grado che potranno partecipare, a distanza, ad alcune lezioni ed attività (ad esempio Fit ballet, Blog L’occhio del Properzio, Mercoledì letterario, Verso l’Università) con docenti e studenti del Liceo Properzio in orario pomeridiano.

Solo su prenotazione, compilando i moduli sul sito https://www.liceoproperzio.edu.it/ sezione Liceale per un giorno (link diretto) per ricevere il link e collegarsi videoconferenza tramite Google Meet. Si ricorda di inserire con attenzione l’indirizzo mail con il quale lo studente intende accedere alla lezione perché esclusivamente tramite quello si riceverà l’invito con il link per partecipare. Quest’ultimo verrà inviato il giorno stesso dell’attività, appena prima dell’orario per il quale lo studente si sarà prenotato.

“Da qualche giorno abbiamo cominciato a far conoscere la scuola sui social, dalle pagine Facebook e Instagram del Liceo Properzio di Assisi, ma incontrarsi di persona o parlare direttamente con gli studenti e i loro genitori è un’occasione unica e fondamentale”, spiega la dirigente scolastica, Francesca Alunni. “L’obiettivo è di stimolare la curiosità e l’interesse delle famiglie e degli alunni delle scuole secondarie di primo grado, presentando la nostra offerta formativa, di livello e qualità, per tutti e quattro gli indirizzi del liceo”.

