Scuola primaria Frondini di Tordandrea, successo per l’open day (foto)

Venerdì 15 gennaio, a partire dalle ore 18:00, le porte della scuola primaria Frondini di Tordandrea si sono virtualmente aperte per un open day più che mai atteso e partecipato. Alla presenza della Dirigente scolastica dell’IC Assisi 2 Chiara Grassi e dei docenti del plesso della frazione assisana, la presentazione degli ambienti e dei progetti ha raccolto il pieno gradimento delle famiglie e dei tanti curiosi che non si sono fatti sfuggire l’opportunità di prendere parte all’evento.

Tante le proposte didattiche illustrate dal personale docente della scuola primaria Frondini di Tordandrea, con dimostrazioni pratiche di didattica laboratoriale attinenti ad ogni ambito disciplinare. Così, fra un esperimento in laboratorio di scienze, una dimostrazione pratica sull’utilizzo della strumentazione didattica analogica applicata all’insegnamento della matematica, una lezione di lingua italiana simulata con la metodologia della didattica inclusiva della dott.ssa Luciana Ventriglia e una piccola dimostrazione di come poter applicare in classe il metodo “Lettori e scrittori per la vita” di Silvia Pognante, gli ospiti hanno potuto toccare con mano le infinite opportunità offerte dalla didattica attiva, ludica e inclusiva che da anni caratterizza questo plesso a tempo pieno.

“Il tour virtuale degli ambienti – spiegano le coordinatrici del plesso Marianna Barbanera e Maria Grazia Bovi – ha mostrato una scuola realmente a misura di bambino, colorata e luminosa, dotata di aule spaziose a prova di “distanziamento sociale”, magnificamente affrescate con il contributo dell’artista Elena Fastellini, arredate con cura e ben organizzate, tutte fornite di strumentazione tecnologica di ultima generazione. Graditissima la visita della palestra, anch’essa grande e attrezzata, teatro delle molteplici attività sportive che da anni animano le giornate dei ragazzi offrendogli l’opportunità di cimentarsi, senza costi aggiuntivi per le famiglie, in tantissime specialità sportive tra cui il Cardio tennis, il Volley, il Golf, il Basket, il Nordic walking, il Karate ed il Tennistavolo”.

La sosta virtuale in biblioteca, che fra i suoi scaffali espone ormai più di 1000 libri, tutti accuratamente selezionati e catalogati dalle insegnanti, ha concesso ai presenti la possibilità di visitare uno degli spazi più vivi e caratterizzanti della struttura, per respirare appieno l’amore per i libri e la passione per la lettura che da anni la identificano. E poi – prosegue la nota della scuola primaria Frondini di Tordandrea – ancora il tour virtuale in giardino, nei bellissimi spazi verdi che, in un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo, rappresentano non solo una delle tante opportunità ricreative di una scuola a tempo pieno, ma anche una valida alternativa alla tradizionale lezione in aula. Perché quando le difficoltà diventano opportunità accadono cose belle e anche da remoto si percepisce lo spirito di una comunità scolastica che diventa “famiglia”, un’allegra, grande, solidale famiglia di cui tutti si sentono parte. Non c’è Covid che tenga!”.