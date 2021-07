Piano scuola estate 2021, al Convitto coding, robotica e orientering

“Un Ponte per il nuovo inizio”. Viene definito così, sul sito del Miur, il Piano scuola estate 2021. “Il superamento dell’emergenza può avvenire efficacemente se si riafferma il valore della scuola, una scuola aperta, coesa ed inclusiva, quale luogo di formazione della persona e del cittadino, radicato nel proprio territorio e sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la comunità. Una scuola capace di essere motore di integrazione civile, di uguaglianza e di sviluppo. Una scuola che restituisce spazi e tempi di relazione, luoghi per incontrarsi di nuovo e riannodare quelle relazioni purtroppo bruscamente interrotte, così importanti per lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario, sociale di ognuno”.

Il Convitto Nazionale di Assisi, fino venerdì 16 luglio, organizza le attività del Piano Scuola Estate 2021 rivolte agli studenti della Scuola Secondaria di I grado. Le attività avranno inizio alle ore 9.30 con esperienze di orienteering negli spazi verdi del convitto, nell’anfiteatro e nei dintorni della Rocchicciola. Dalle 12.30 alle 13.30 gli studenti consumeranno il pranzo preso il refettorio dell’istituto, quindi, dopo una pausa ricreativa, alle 14.30 inizieranno le attività di coding e robotica educativa: i ragazzi saranno divisi in gruppi e, sotto la guida dell’esperto, dott. Roberto Raspa, dovranno ideare e realizzare un prototipo di robot, personalizzato per ciascun gruppo. La giornata terminerà alle 17.30. La attività rivolte alla Scuola Secondaria di I grado riprenderanno a fine agosto con il corso di Inglese. L’attività di coding continuerà con altre classi fino al 30 luglio.

© Riproduzione riservata