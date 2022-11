Piano Scuola 4.0, al Polo-Bonghi 500.000 euro per grandi progetti

Un programma di innovazione didattica per avere lezioni più interattive e studentesse e studenti più coinvolti. È il “Piano Scuola 4.0”, uno stanziamento di 2,1 miliardi di euro per trasformare 100.000 classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e creare laboratori per le professioni digitali del futuro negli istituti scolastici del secondo ciclo. Spazi di apprendimento flessibili e tecnologici per favorire la collaborazione e l’inclusione, in tutte le scuole italiane – si legge nella nota del Miur – e in linea con le esigenze di crescita di bambini e ragazzi.

Con tre decreti della scorsa estate il Ministero ha assegnato all’istituto Polo-Bonghi quasi mezzo milione di euro: 108.048,64 euro del piano “Next Generation Classrooms”, 164.644,23 euro del piano “Next Generation Labs” e 220.683,41 euro del piano “Riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica”. In attesa del via libera agli investimenti, i docenti della scuola sono all’opera per progettare gli interventi.

I fondi di “Next Generation Classrooms – fanno sapere dal Polo-Bonghi a proposito del Piano scuola 4.0 – serviranno a fare delle aule ambienti stimolanti, che incoraggiano autonomia, senso di appartenenza e responsabilità, e a facilitare le innovazioni didattiche. Le risorse di “Next Generation Labs” daranno impulso al potenziamento delle già ricche dotazioni della scuola (ultime in ordine di tempo quelle legate al finanziamento europeo PON “Green”di €160.000), e alla costituzione di laboratori per stimolare la creatività e l’inventiva delle ragazze e dei ragazzi delle prime e seconde classi.

Infine, il finanziamento contro la dispersione scolastica porterà a potenziare l’apprendimento con un forte investimento nelle risorse professionali, interne ed esterne, per assistere da vicino tutti gli alunni e sostenerne con maggiore vigore la crescita. “Le azioni – conclude la nota della scuola – verranno realizzate condividendo obiettivi e idee con le ragazze e i ragazzi. Questo aiuterà le ragazze e i ragazzi a maturare e iniziare a ragionare da adulti, e permetterà alla scuola di trarre vantaggio dal loro grande potenziale di freschezza e voglia di partecipazione”.

(Il Polo-Bonghi è una delle scuole sostenitrici del gruppo editoriale Assisi News)

