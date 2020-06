Politiche di rilancio turistico post Covid 19 in Umbria, se ne parla in streaming

Ultimo - per ora - incontro martedì 23 giugno 2020 alle 11: i relatori e come accedere

“Umbria bella e sicura. Le politiche di rilancio turistico post Covid 19 della Regione Umbria” è il tema della sesta conversazione, conclusiva per il primo semestre, organizzata dal Corso di Laurea in Economia del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia nell’ambito dell’iniziativa “UTH – Umbria Tourism Hub, Incontri di Assisi”. Si svolgerà martedì 23 giugno 2020, alle ore 11, nell’aula virtuale UTH di Economia del Turismo sulla piattaforma Microsoft Teams dell’Ateneo perugino.

“Umbria bella e sicura. Le politiche di rilancio turistico post Covid 19 della Regione Umbria” essere un momento di confronto – fra istituzioni, operatori del settore turistico, studenti, docenti – sulle misure varate e in discussione Umbria per affrontare la crisi del comparto turistico, pesantemente colpito dall’emergenza Coronavirus. I lavori saranno aperti dai saluti di Maurizio Oliviero, Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Stefania Proietti, sindaco di Assisi, Libero Mario Mari, direttore del dipartimento di economia, Stefano Brancorsini, delegato rettorale strutture distaccate, Mauro Pagliacci, presidente del corso di laurea in economia del turismo. Seguiranno gli interventi di Paola Agabiti, assessore alla programmazione europea, bilancio, risorse umane e patrimoniali, turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio della Regione Umbria, e di Antonella Tiranti, dirigente servizio turismo, sport e Umbria Film Commission della Regione Umbria.

L’iniziativa “Umbria bella e sicura. Le politiche di rilancio turistico post Covid 19 della Regione Umbria” si svolgerà in modalità a distanza, sulla piattaforma Microsoft Teams di Unipg. Il pubblico esterno all’Università di Perugia per avere accesso al seminario e interagire con i relatori, può richiedere il link all’indirizzo mail pietro.ronca@unipg.it. L’ appuntamento sarà anche visibile liberamente anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Corso di Laurea in Economia del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia che ha sede in Assisi.

“UTH – Umbria Tourism Hub, Incontri di Assisi” è un progetto di formazione, disseminazione e networking per mettere in rete Istituzioni, imprenditori, studenti e ricercatori, aprendo una discussione sui problemi del turismo. L’iniziativa è proposta dal Corso di Laurea in Economia del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia e prevede incontri periodici di discussione coinvolgendo tutti gli attori del mondo del turismo, allo scopo di costruire sia un momento di formazione per gli studenti, sia una occasione di condivisione e confronto delle varie esperienze in campo turistico.