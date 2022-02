Polizia di Stato e Alberghiero di Assisi, si parla di legalità e rispetto delle regole

Continua la proficua collaborazione tra la Polizia di Stato del Commissariato di Assisi e l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri della città serafica per parlare, insieme ai genitori e agli studenti delle classi prime, di legalità e rispetto delle regole. Gli incontri, promossi dalla Dirigente scolastica prof.ssa Bianca Maria Tagliaferri e dal corpo docente dell’Istituto, sono promossi nell’ambito di una più ampia iniziativa rivolta anche ai genitori degli studenti delle prime classi per fornire loro gli strumenti di informazione e formazione per accompagnare i propri figli nel periodo delicato dell’adolescenza. (Continua dopo la foto)

L’Istituto, che ormai da anni si avvale delle professionalità del Commissariato di Assisi, ha organizzato degli incontri nei quali il personale della Polizia di Stato ha illustrato i rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti, alla dipendenza dal gioco d’azzardo, ai pericoli legati all’uso di internet e dei social network, al tema del bullismo e del cyberbullismo. L’iniziativa ha fatto registrare un grande interesse da parte dei ragazzi che hanno interagito con entusiasmo con i docenti e con i poliziotti, chiedendo loro anche dettagli sulle proprie esperienze professionali e su alcune particolari situazioni di rischio.

Una testimonianza concreta di quanto preziosa e necessaria sia la collaborazione tra la scuola e la Polizia di Stato, per affrontare e prevenire in modo più efficace i disagi dei più giovani. Il senso della legalità ha bisogno di essere coltivato e trasmesso alle nuove generazioni, affinché la loro formazione di cittadini passi attraverso la conoscenza e il rispetto delle regole che governano il vivere democratico.

