Il Polo-Bonghi di Assisi ai primi posti nella classifica Eduscopio 2021

È ancora ai primi posti in classifica l’IIS “Polo-Bonghi” di Assisi e Bastia Umbra. Nell’indagine svolta dalla Fondazione Agnelli l’Istituto guidato dal Dirigente Carlo Menichini, con i suoi cinque indirizzi, si rivela una scelta di successo non soltanto per la percentuale di occupati dopo il conseguimento del diploma ma anche per quella degli immatricolati che prosegue con sicuro profitto gli studi all’università. Il 62% dei diplomati dell’indirizzo Tecnico-Economico, infatti, in un tempo medio di 222 giorni, trova un lavoro coerente con gli studi appena conclusi entro 6 Km dall’indirizzo di residenza e il 62,88% di coloro che si iscrivono all’Università distanzia di ben oltre 4 punti percentuali i colleghi dell’istituto che si accredita al secondo posto nella provincia di Perugia.

Stessa sorte per i diplomati dell’Indirizzo Tecnico-Tecnologico: 53% di questi, infatti, in un tempo che mediamente non supera i 236 giorni, ottiene un contratto di lavoro significativo, in linea con l’indirizzo di studi seguito e ugualmente vicino al luogo di residenza.

Altrettanto bene se la cavano i diplomati dei due Indirizzi Professionali, Industria e Artigianato e Servizi Commerciali, da anni al vertice della classifiche per percentuale di occupati e da sempre ricco serbatoio di figure qualificate per il tessuto produttivo locale.

Il “Polo-Bonghi” consolida il dato degli ultimi anni, e premia i docenti che, con impegno e dedizione, riescono a trasmettere agli studenti un patrimonio culturale, abilità e competenze spendibili dopo il diploma, e soprattutto un metodo che consente loro di districarsi agevolmente sia nel mondo del lavoro che in quello universitario.

Il “Polo-Bonghi” ha in programma tre date di OpenDay in presenza (27 novembre, 18 dicembre e 15 gennaio) e le tradizionali “Giornate da Studente”, per permettere agli studenti delle terze medie e alle loro famiglie di conoscere da vicino una scuola che con i suoi 3 indirizzi Tecnici (AFM-SIA, CAT e ITEE) e 2 Indirizzi Professionali (IPIA e IPSC) vanta la più vasta offerta formativa del territorio. Entrambi gli appuntamenti sono prenotabili dal sito polobonghiorientamento.weebly.com. Si può dire che l’Istituto “Polo-Bonghi” continui a centrare l’obiettivo: fornisca agli studenti una formazione di eccellenza e offra loro l’opportunità di costruirsi ciascuno il proprio futuro, secondo le proprie aspirazioni.

(La scuola ha scelto di pubblicizzare alcune sue iniziative tramite banner e publiredazionali su AssisiNews e AssisiSport)

© Riproduzione riservata