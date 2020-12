Polo-Bonghi, open day virtuali per i 5 indirizzi: come partecipare

Dal 10 al 18 dicembre e dall’11 al 22 gennaio è possibile anche prenotarsi per “Studente per un giorno”

Il Polo-Bonghi non rinuncia ai suoi Open Day, neanche in questo periodo di emergenza: tutto è pronto per le due date in programma, 12 dicembre 2020 e 16 gennaio 2021. Le famiglie e i ragazzi che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado potranno incontrare i docenti di tutti gli indirizzi di studio dell’Istituto, sia tecnici che professionali. Sarà un incontro virtuale attraverso la piattaforma Meet, durante il quale verranno illustrate tutte le attività della scuola, le caratteristiche specifiche di ogni indirizzo, gli spazi e i laboratori, attraverso immagini, video e progetti realizzati dai nostri studenti.

Ci sarà spazio per fare domande, chiarire i dubbi di genitori e ragazzi che si trovano ad affrontare una scelta molto importante per il loro futuro. Per partecipare è necessario prenotarsi attraverso il sito polobonghiorientamento.weebly.com; si verrà poi ricontattati via mail per ricevere il link di accesso all’incontro.

Nello stesso sito si trovano moltissime informazioni per conoscere ancor meglio l’offerta del Polo-Bonghi, che vanta ben 5 diversi indirizzi di studio: il nuovo corso Tecnico Economico-Informatico AFM articolazione SIA Sistemi Informativi Aziendali, il corso CAT Costruzioni Ambiente e Territorio con specializzazione in Architettura Digitale, il corso IPIA Manutenzione e Assistenza Tecnica, il corso IPSC Professionale per i Servizi Commerciali con sede a Bastia Umbra, il corso ITEE indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Automazione.

Ma non è l’unica iniziativa attiva prima del termine ultimo per le iscrizioni: dal 10 al 18 dicembre e dall’ 11 al 22 gennaio è possibile anche prenotarsi per “Studente per un giorno”. I ragazzi di terza media potranno vivere una giornata di lezioni online con studenti e docenti del Polo-Bonghi, un’esperienza diretta per una scelta ancora più consapevole. E ancora, laboratori digitali gratuiti di Coding, Robotica Educativa, Digital Marketing, Architettura Digitale (disegno 3D con SketchUp).

