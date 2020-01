Polo-Bonghi, per l’Open day giochi, laboratori e visite guidate

Tutto pronto all’Istituto professionale per i servizi commerciali Polo-Bonghi di Bastia Umbra per l’open day di sabato 11 gennaio 2020, dalle 15 alle 18 nella sede di Viale Giontella che apre le porte ai genitori e agli alunni delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio. Per l’occasione studenti e professori accoglieranno i ragazzi con tante divertenti attività laboratoriali, visite guidate all’istituto e momenti di convivialità. Tra le attività proposte durante l’open day la lotteria con l’estrazione di simpatici gadget e il gioco “Faccio economia e… vado in vacanza”, un’attività ludica che stimola all’apprendimento dell’economia applicandola a situazioni concrete.

Da anni l’Istituto si colloca tra le migliori scuole della provincia di Perugia in termini di neo-diplomati che trovano lavoro in tempi brevi, frutto sia della stretta e consolidata collaborazione tra la scuola e le aziende, sia di una didattica fortemente innovativa. Oltre all’alternanza scuola lavoro e ambienti di apprendimento realizzati secondo i più moderni criteri della didattica, risalta, nella scuola, la grande attenzione riservata alla dimensione internazionale: allo studio di due lingue straniere (Inglese e Francese) si accompagnano la possibilità di conseguire a costi contenuti e con il sostegno dei docenti certificazioni linguistiche (DELF e PET) e l’occasione di svolgere vacanze studio e tirocini formativi post-diploma in altri Paesi Europei.

Il Polo-Bonghi di Bastia Umbra propone, inoltre, percorsi di approfondimento, progetti e attività relativi a società sportive, A.S.D. e promozione pubblicitaria per andare incontro alle esigenze del territorio dove sono ancora in crescita le professioni legate all’amministrazione, alla finanza, al marketing e alla vendita. I docenti e tutto il personale del “Polo-Bonghi” aspettano famiglie e studenti presso la sede di Viale Giontella a Bastia Umbra sabato 11 gennaio 2020 dalle 15 alle 18 per un pomeriggio ricco di divertimento e tante attività alla scoperta della scuola.

