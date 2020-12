Tecnico Economico-Informatico, al Polo-Bonghi nasce un ‘nuovo’ indirizzo

Novità importanti all’IIS Polo-Bonghi di Santa Maria degli Angeli: a partire dal prossimo anno scolastico 2021/2022 l’ex Ragioneria diventa Tecnico Economico-Informatico con la nuova articolazione SIA: Sistemi Informativi Aziendali. L’informatica e l’economia diventano il centro del percorso formativo dello studente che sceglie questo indirizzo. Il diplomato SIA ha competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, degli strumenti di Web Marketing e della sicurezza informatica aziendale.

“Integra le competenze dell’ambito professionale specifico – spiegano dall’Istituto – con quelle informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. Il percorso formativo inoltre prevede lo studio di due lingue, l’inglese e il francese, e grazie al progetto Erasmus Plus sono possibili scambi culturali e stage linguistici all’estero, già dal primo anno”.

Gli studenti dell’indirizzo Tecnico Economico-Informatico a fine percorso potranno intraprendere gli studi universitari in qualsiasi facoltà, in particolare ad Economia Aziendale, Informatica, Digital Marketing e Comunicazione, Giurisprudenza, Lingue ma avranno le competenze anche per avere subito successo nel mondo del lavoro. Eduscopio 2020 inoltre certifica che per quanto riguarda i tecnici a Indirizzo economico il Polo-Bonghi di Assisi è primo con 66.66 per indice di occupazione dei diplomati davanti al Capitini di Perugia (58.98) e all’Istituto Scarpellini di Foligno (53.99).

“Per maggiori informazioni su questo indirizzo e su tutti gli indirizzi del nostro Istituto Polo-Bonghi – conclude la nota del Polo-Bonghi – è possibile visitare il sito polobonghiorientamento.weebly.com ma non solo: c’è la possibilità per le famiglie di partecipare online all’OpenDay del 16 gennaio prenotandosi a questo link https://forms.gle/19Avoq1NUSjzYvqZ7 oppure i ragazzi di terza media possono partecipare a “Studente per un giorno online” prenotandosi a questo link https://forms.gle/c9pdXSp5C6de1ct47“.

