Pratiche commerciali scorrette nel mercato turistico, se ne parla a UTH

Venerdì 21 maggio 2021 pomeriggio alle ore 15, online sulla piattaforma Microsoft Teams, va in scena un nuovo incontro di UTH, sul tema “Le pratiche commerciali scorrette nel mercato turistico”. Ne sarà relatore Damiano Marinelli, avvocato cassazionista, mediatore e arbitro, presidente dell’Associazione Legali Italiani, consigliere dell’Unione Nazionale Consumatori. L’incontro – si legge in una nota dell’Università degli Studi di Perugia – verrà coordinato dal professor Giovanni Berti De Marinis, docente di Diritto del Turismo e dei Consumi.

L’iniziativa rappresenta il quarto appuntamento del ciclo d’incontri UTH. “UTH – Umbria Tourism Hub, Incontri di Assisi” è un progetto di formazione, disseminazione e networking per mettere in rete Istituzioni, imprenditori, studenti e ricercatori, aprendo una discussione sui problemi del turismo. L’iniziativa è proposta dal Corso di Laurea in Economia del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia e prevede incontri periodici di discussione coinvolgendo tutti gli attori del mondo del turismo, allo scopo di costruire sia un momento di formazione per gli studenti, sia una occasione di condivisione e confronto delle varie esperienze in campo turistico.

Il link all’aula digitale per accedere al seminario Pratiche commerciali scorrette nel mercato turistico può essere richiesto alla Segreteria Organizzativa, scrivendo all’email: pietro.ronca@unipg.it. Il programma 2021 di UTH prevede sei incontri online, a cadenza quindicinale, aperti al pubblico.

