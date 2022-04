Premio Giuseppina Baldoni, venerdì 29 la premiazione

Il premio Giuseppina Baldoni è un concorso alla sua prima edizione rivolto ai bambini delle scuole d’infanzia e delle scuole primarie. Il suo scopo è quello di favorire, attraverso la collaborazione e la creatività, la diffusione di valori che aiutino a superare le apparenti barriere create dalla disabilità e dalla diversità in genere. Per farlo, ogni classe è stata invitata a partecipare con un elaborato grafico-pittorico di argomento libero, derivante dalla collaborazione di un gruppo in cui fosse significativo il contributo e l’inserimento di alunni disabili.

Negli anni ’70, quando termini come “inclusività” sembravano ancora non trovare reale spazio nell’ambiente scolastico, Giusy ha potuto seguire un percorso di formazione analogo a quello dei suoi coetanei grazie al sostegno dei suoi insegnanti, di presidi illuminati e dei compagni di classe. Per questo motivo, l’inclusione, l’uguaglianza, il saper fare insieme, ma anche la generosità, la gioia, l’immaginazione e l’importanza dell’unicità, della gentilezza e del sorriso, sono i valori di cui il premio vuole farsi portavoce in onore di Giuseppina e in sua memoria.

Per la prima edizione del premio Giuseppina Baldoni sono stati inviati più di 30 elaborati; tra questi, sono state selezionate 4 classi vincitrici che verranno premiate venerdì 29 Aprile alle ore 10.30 presso la sala dell’Auditorium comunale presso la scuola media “Galeazzo Alessi” di Santa Maria degli Angeli in via E. Toti. Le scuole riceveranno un premio in denaro finalizzato all’acquisto di sussidi o materiali ad uso didattico utili all’integrazione di disabilità e differenze in genere. Tutti gli elaborati resteranno esposti fino alla fine del mese di Maggio presso la sede di Umbria Gas, in via Porziuncola 5 Tordandrea di Assisi. La mostra potrà essere visitata tutti i giorni dal lunedì al sabato, previo appuntamento telefonico al numero 075 804 34 28.

