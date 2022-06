Premio Italia Angelucci Baldoni 2022, gli alunni vincitori premiati in Comune (foto)

Dopo il premio dedicato a Giuseppina Baldoni, la famiglia Baldoni Franceschini si è fatta inoltre promotrice del Premio Italia Angelucci Baldoni 2022, anche questo alla sua prima edizione, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di indirizzo tecnico commerciale aziendale dei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Foligno e Perugia. Il concorso vuole ricordare lo spirito imprenditoriale di Italia (1929-2018), mamma di Anna Maria Baldoni e moglie di Orlando Baldoni, che dopo la morte prematura del marito è di supporto e sostegno all’azione della figlia che, giovanissima, raccoglie l’eredità del padre prendendo in mano le redini dell’azienda.

La premiazione del concorso, che ha per oggetto un Business Plan in cui sia sviluppata e valorizzata l’imprenditorialità femminile e l’innovazione, si è svolta questa mattina nella sala della Conciliazione. “Grazie ai ragazzi che si sono impegnati ciascuno a modo suo, ciascuno con le proprie competenze. Apriamo le porte della nostra impresa – ha detto Anna Maria Baldoni amministratrice Umbria Gas SpA – affinché si conosca ciò che stiamo facendo e ciò che vorrete voi fare un un domani. Provo una grande emozione, mia mamma è stata una guida e questo premio per noi è molto significativo. Siamo una famiglia, prima di tutto. L’esperienza e la condivisione sono fondamentali nel fare impresa. A voi ragazzi dico, se avete l’idea giusta non vi abbattete mai e perseguitela. Grazie a voi tutti!”. I presenti a nome della giuria, l’avvocato Giuseppe Caforio e il consigliere regionale Donatella Porzi, hanno ricordato la figura di Italia Angelucci Baldoni “una grande donna, una persona che ha fatto impresa partendo dagli anni ‘60, una regista straordinaria di vita, che ha saputo crescere le nipoti e la famiglia e fatto crescere a grandissimi livelli quella che ancora oggi è un’eccellenza imprenditoriale”. Un “grazie” dalla famiglia Franceschini anche “al dott. Rinaldo Polidori e alla dott.ssa Eleonora Bartolini Polidori”.

Due i primi premi ex-aequo e una menzione speciale per il Premio Italia Angelucci Baldoni 2022: i primi premi sono andati ai progetti AVO & GO delle alunne Aurora Bastioli, Ludovica Pacioselli, Elisa Piermatti e Laura Ricciolini V F dello Scarpellini di Foligno e al progetto della Società agraria Mencarelli di Giulia Mencarelli, allieva della 5 AFM del Polo-Bonghi. Menzione speciale “idea di impresa” per il progetto New Life di Maria Gubbiotti della classe 3 A del Polo Bonghi di Bastia Umbra, per l’intenzione “di voler trasformare il trauma della violenza sulle donne in un momento di crescita e riscatto attraverso un’impresa sociale e sostenibile”.

