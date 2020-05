Presentato il corso di laurea magistrale in Planet life design: “Da Assisi una nuova idea di pianeta”

È ufficiale: Assisi ospiterà il nuovo corso di laurea magistrale in Planet Life Design. Un percorso formativo unico in Italia. Il nuovo corso di laurea è interateneo ed è attivato congiuntamente dall’Università degli Studi di Perugia e dall’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Una collaborazione tra i due atenei che punta a un percorso universitario innovativo e a una figura professionale moderna.

“La crescita del sistema – ha spiegato il Magnifico Rettore dell’Ateneo Perugino Maurizio Oliviero – passa per la collaborazione e non per la competizione. Il sindaco della Città di Assisi mi ha commosso, ricordandomi che Assisi non è una città qualsiasi, è il cuore di quell’idea di pianeta, il centro da cui possiamo costruire un’idea di pianeta diverso. Siamo molto felici: si tratta di un progetto costruito in piena pandemia – ha concluso Oliviero – e che dimostra come quando due atenei credono in un progetto si possono abbattere anche i muri della burocrazia”.

Giuseppe Paolisso, Magnifico Rettore dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, ha parlato di una “Splendida collaborazione. Questa è una testimonianza che le università lavorano insieme e non contro. Un ulteriore esempio delle sinergie, con il Coronavirus si deve superare la dicotomia Nord/Sud e quella delle differenze: ci sono e rimarranno sempre, ma la differenza è un aspetto positivo”. Per Paolisso, “si tratta di un corso di laurea che avrà una visibilità internazionale, occupandosi di ecologia e green economy. Un corso fortemente appropriato perché dobbiamo ripensare la nostra vita nel mondo. Assisi ha un ruolo particolare in questo senso, ricordato anche da Papa Francesco”.

Dal sindaco di Assisi Stefania Proietti, che ha anche ricordato l’appuntamento novembrino Economy of Francesco convocato proprio dal pontefice, è arrivato “un ringraziamento con il cuore da parte di tutta la città ai due Magnifici Rettori per avere un corso di questa portata. Già prima questo corso era appropriato per Assisi – ha detto Proietti – ma ora ha una svolta epocale. Avete centrato con lungimiranza il nuovo paradigma che ci aiuterà a ripensare le nostre vite. Il design diventerà un modo per concepire oggetti e servizi e ripensare il modo in cui viviamo, dando attenzione all’ecologia integrale. Speriamo che Assisi sia apripista di una nuova era, siamo pronti ad accogliere questi giovani che porteranno l’innovazione da Assisi nel mondo a braccia aperte. Siamo pronti a cambiare il mondo a partire da Assisi, in un palazzo con una vista splendida sulla Basilica San Francesco”.

Le attività formative del corso di laurea magistrale in Planet life design si svolgeranno ad Assisi, nel contesto unico e suggestivo costituito dallo storico palazzo Bernabei, sede distaccata dell’Università degli Studi di Perugia, che già ospita il corso di laurea in economia del turismo. Il ruolo del design, tradizionalmente incentrato sulla progettazione di prodotti e servizi, è oggi sempre più indispensabile perché orientato alla progettazione di scenari complessi e alla definizione delle modalità di interazione degli uomini con gli uomini e degli uomini con il proprio habitat.

In tal senso, quello del planet life designer è un profilo professionale innovativo e versatile, caratterizzato da un’ampia apertura multidisciplinare e da elevate competenze tecniche e artistiche, che lo rendono capace di definire approcci metodologici e strategie intelligenti per assicurare il benessere della vita sul pianeta e del pianeta, con numerose e variegate prospettive occupazionali. Le attività didattiche del corso di laurea magistrale in Planet life design sono articolate in quattro laboratori tematici interdisciplinari dedicati ad altrettanti ambiti di importanza fondamentale e di grande attualità, anche alla luce dei continui mutamenti che interessano il pianeta e delle conseguenti condizioni emergenziali: clima ed energia, territorio e patrimonio, città e paesaggio, salute e sicurezza.

Prima della presentazione, svoltasi online nella mattinata di oggi, 21 maggio, al corso di laurea magistrale in Planet life design sono arrivati anche gli auguri della prima cittadina di Bastia Umbra, Paola Lungarotti: “Per la comunità studentesca bastiola, tra i comuni umbri a più alto tasso di giovani, sarà sicuramente una grande opportunità formativa e professionale. È l’occasione altresì per la mia giunta – dice tra l’altro la prima cittadina – di rinnovare i ringraziamenti al dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università degli Studi di Perugia per il preziosissimo e qualificato contributo per la valorizzazione di luoghi e siti tanti cari a tutta la Comunità”.