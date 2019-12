Recita di Natale 2019 alla Gesù Bambino di Castelnuovo, emozioni e risate nella frazione di Assisi. Ha riscosso un enorme successo lo spettacolo dei bambini della scuola dell’infanzia di Castelnuovo di Assisi, che si è tenuto domenica 15 dicembre presso la chiesa del paese. Una recita esilarante ideata per accogliere tutti i genitori, parenti ed amici dei “piccoli attori” e per dare il benvenuto al nuovo parroco Padre Luca Parenti, figura di riferimento per la scuola dell’Infanzia “Gesù Bambino”.

Come ogni anno – scrive la professoressa Monica Masciolini a proposito della recita di Natale 2019 alla Gesù Bambino di Castelnuovo – erano presenti sia la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Assisi 1, la Dott.ssa Tecla Bacci, sia l’assessore Veronica Cavallucci entrambe sempre molto presenti in questa piccola realtà. La rappresentazione teatrale è stata ben interpretata dai piccoli scolari di tre, quattro e cinque anni che hanno improvvisato scene divertentissime ricevendo molti applausi.

Gli alunni sono riusciti a raccontare il senso di questa importantissima festività, il Natale grazie al prezioso aiuto delle insegnanti religiose e laiche e dell’esperta esterna di musica Valentina Betti Sorbelli. Una natività musicata e recitata che ha incantato tutti i presenti arricchita da interventi musicali, canti, poesie e balli anche in lingua inglese con l’obiettivo principale di legare diverse attività in un crescendo di emozioni.

Tutto questo è stato possibile attraverso un proficuo percorso educativo e formativo. Il senso della festa di Natale infatti non era quello di proporre una grande recita ma un modo gioioso e simpatico di augurare buone feste attraverso il sorriso dei bambini.