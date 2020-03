Rette delle mense scolastiche, ‘annullata’ la scadenza del 15 aprile 2020

Annullata la scadenza al 15 aprile del pagamento delle rette delle mense scolastiche. “In questo periodo molto particolare per l’emergenza coronavirus l’amministrazione comunale di Assisi adotta un’altra misura per manifestare la vicinanza concreta alle famiglie e agli studenti”, come annuncia l’assessore alle Politiche scolastiche e all’Innovazione digitale Simone Pettirossi.

“Nello specifico, per quanto riguarda il servizio mensa, si evidenzia che il bollettino spedito in automatico alle famiglie, con scadenza 15 aprile 2020, riguarda i pasti già consumati nel periodo che va da novembre 2019 a febbraio 2020. In ogni caso – comunica l’assessore Pettirossi – il pagamento delle rette delle mense scolastiche potrà essere effettuato anche successivamente a tale data e in quel caso non sarà applicato alcun addebito di interessi di mora. Inoltre, rassicuriamo sul fatto che, ovviamente, non si dovrà pagare nulla per i pasti che non saranno fruiti nei mesi di chiusura della scuola”.

L’assessore Pettirossi coglie l’occasione “per ringraziare tutti i dirigenti scolastici, i professori, le famiglie, che in questo periodo hanno fatto e continuano a fare un grandissimo sforzo per attivare modalità di didattica a distanza e per permettere alle studentesse e agli studenti rimasti a casa di seguire lezioni e fare compiti online. Questo aspetto, nonostante la forzatura derivante dall’emergenza, sarà sicuramente un’opportunità molto importante per far testare concretamente le potenzialità del digitale e diffondere in modo capillare l’uso di piattaforme evolute (molte delle quali gratuite) per svolgere formazione online”. Per qualsiasi dubbio, informazione, richiesta è possibile scrivere via mail o tramite i social o il sito istituzionale del Comune di Assisi. Questi i riferimenti giunta comunale – Uffici