Saper(e)Consumare, anche il Polo-Bonghi tra i cinque vincitori regionali del concorso nazionale

L’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Polo-Bonghi di Bastia Umbra è risultato tra i cinque vincitori regionali del concorso nazionale “Saper(e)Consumare”, promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Il bando è nato per educare e sensibilizzare giovani e adulti al consumo sostenibile e responsabile, in un contesto di rapida trasformazione tecnologica, sviluppando contenuti che possano essere utilizzati nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole secondarie di I e II grado con particolare riferimento al digitale e a tutte le possibilità che questo offre.

Il Polo-Bonghi si è aggiudicato il premio di diecimila euro grazie ad un progetto inserito nel Ptof (Piano Triennale dell’Offerta formativa) 2022-2025 che mira a formare gli studenti su digitale e consumo consapevole, insegnando loro a pianificare acquisti e investimenti, in modo da prendersi cura responsabilmente del futuro proprio, della propria famiglia e dell’intera collettività. Le lezioni avranno un taglio laboratoriale: gli alunni rifletteranno e lavoreranno insieme per risolvere situazioni problematiche reali, assolvere specifici incarichi e realizzare un blog da utilizzare per la formazione degli studenti delle scuole di primo grado del territorio e da inserire nel sito web dell’Istituto a disposizione di tutta la comunità educante (famiglie comprese). Particolare attenzione inoltre, sarà riservata a contrastare le insidie della rete, fornendo strumenti per utilizzare il web in modo consapevole e prevenire situazioni di disagio online.

I diecimila euro del premio Saper(e)Consumare saranno utilizzati dalla scuola per realizzare l’Aula 4.0, un nuovo spazio di apprendimento innovativo che supera la tradizionale concezione della classe, creando un ambiente attrezzato, tecnologico, in grado di favorire un tipo di apprendimento basato su lezioni laboratoriali e su un approccio collaborativo tra singoli e tra gruppi.

Il progetto realizzato dall’Ipsc di Bastia Umbra nell’ambito del concorso Saper(e)Consumare, è soltanto l’ultima di una lunga lista di iniziative che hanno reso la scuola un’eccellenza sia nell’ambito della sostenibilità ambientale (gli studenti stessi, ad esempio, hanno curato gli spazi verdi esterni all’edificio) che dell’innovazione. Ultima tra queste, in ordine di tempo, la creazione di un nuovo indirizzo di studi “Operatore Web Community” (in partenza a settembre 2023), finalizzato a formare figure professionali in grado di promuovere l’immagine delle aziende attraverso la rete e in particolare i social network. Tante le attività promosse dall’Istituto Superiore di viale Giontella, tutte legate da un unico obiettivo: rendere la scuola un luogo di condivisione, crescita, apertura verso il mondo esterno, in cui valorizzare il patrimonio più importante, gli studenti, il loro benessere e il loro futuro.

