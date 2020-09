Al Liceo scientifico di Assisi le prime Certificazioni Cambridge IGCSE

Il Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale di Assisi taglia un ulteriore prestigioso traguardo, il primo del suo genere dal momento del suo riconoscimento come centro Cambridge International, abilitato dalla Cambridge Assessment International Education ad inserire, nel normale corso di studi, insegnamenti che seguano i programmi della prestigiosa istituzione educativa di livello mondiale ai fini del rilascio delle Certificazioni Cambridge IGCSE (acronimo per International General Certificate of Secondary Education). Neanche la pandemia da Covid19 è riuscita a fermare lo svolgimento della prima tornata di esami relativi alla disciplina Biology, insegnata interamente in lingua Inglese.

“Gli esami finali del corso di Biology IGCSE si sarebbero dovuti tenere nel maggio-giugno 2020, come momento culmine del corso triennale tenutosi per la nostra prima classe Cambridge. Un momento atteso da tre anni e per il quale gli studenti, e noi docenti, ci eravamo preparati intensamente”, spiega il docente della disciplina, prof. Emanuele Piccioni. Lo scoppio della pandemia, però, con la conseguente chiusura di praticamente tutte le scuole nel mondo intero, ha impedito Cambridge International di organizzare la sua sessione di esami primaverile, rischiando così di invalidare l’attesa degli studenti e di spostare il tutto al successivo anno scolastico. Per impedire questo slittamento, la Cambridge Assessment International Education ha concesso al Liceo Scientifico di Assisi una delega a procedere mediante membri interni della stessa scuola.

La Cambridge International – spiegano dallo scientifico – ha dato alle scuole con criteri molto specifici sul tipo di documentazione e di prove da poter usare per calcolare i voti previsti (predicted grades) e l’ordine di classifica (rank order) degli studenti. “Abbiamo quindi provveduto a nominare una commissione apposita, comprendente gli insegnanti coinvolti nel corso per le Certificazioni Cambridge IGCSE: la prof.ssa Françoise L’Eplattenier, docente di ‘English as a Second Language’ e coordinatrice del corso, il prof. Emanuele Piccioni, docente di ‘Biology’ ed il prof. Pierpaolo Peroni, docente di ‘History”’, spiega il Rettore Dirigente scolastico, prof.ssa Annalisa Boni.

La commissione ha svolto un attento esame dei risultati conseguiti dagli studenti mediante prove strutturate fornite dalla stessa Cambridge, nonché valutando altre documentazioni raccolte negli anni durante il corso di Biology, al fine di emettere una valutazione sommativa secondo le rigidissime norme imposte dall’istituzione internazionale. Un lungo e complesso lavoro che è sfociato in proposte di voto (predicted grades) per ciascuno studente, le quali sono poi state sottoposte alla rigorosa valutazione degli esperti della Cambridge Institute. È seguito un un lungo e serrato “carteggio telematico” estivo che da giugno è quindi finalmente confluito, alla fine di agosto, in un più che soddisfacente carnet finale di diplomi conseguiti dai nostri studenti.

Ben 5 dei 13 ragazzi esaminati hanno conseguito il livello più alto (“A level”) in una scala che scende fino al “G level”. Massimo punteggio per l’ottima studentessa Ester Chionchio che ha conseguito il titolo con “A* grade, ranking order n.1” (prima del suo corso con lode) ed il bravissimo studente Giacomo Speziali, anche lui diplomatosi con lode, conseguendo “A* level”. Altri 3 studenti hanno conseguito l’apprezzabile “B level”, ed altri 5 il rispettabile “C level”. Nessuno degli esaminati è sceso ai livelli inferiori, con grande soddisfazione dei docenti.

Ora gli stessi studenti dovranno completare l’opera con gli altri esami relativi alle altre due discipline, English as a second language e History, che dovrebbero essere svolti in presenza nei mesi di ottobre e novembre 2020.

L’attestazione rilasciata dalla Cambridge Assessment International Education viene condivisa con le università di tutto il mondo attraverso il servizio UCAS (Universities and Colleges Admissions Service), ed è riconosciuta dalla maggior parte di esse come criterio di ammissione ai relativi corsi. Un grande plauso ed un grande augurio per un futuro “internazionale” agli studenti che hanno ottenuto le Certificazioni Cambridge IGCSE ed ai docenti del Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale di Assisi.