Scuole elementari e medie, lavori a pieno ritmo per un ritorno in sicurezza

Sono iniziati i lavori negli istituti scolastici del territorio comunale per assicurare, nel rispetto delle linee guida del Ministero della Pubblica istruzione, la riapertura a settembre in massima sicurezza. Gli interventi si rendono necessari per ridisegnare gli spazi all’interno degli edifici al fine di garantire il distanziamento tra gli studenti durante le lezioni e le altre attività. “L’amministrazione – si legge in una nota della giunta Proietti – ha deciso di investire quasi due milioni di euro per tutti i lavori nelle scuole assisane e il sindaco, in qualità di commissario per l’edilizia scolastica, in accordo con l’assessore competente Simone Pettirossi, ha stabilito, dopo aver informato la commissione consiliare competente, di dare il via libera ai progetti esecutivi di adeguamento e adattamento degli spazi scolastici per il contenimento del rischio Covid-19 con un impegno di spesa di 130 mila euro (trasferiti dal Governo)”.

Correlato: Istituti scolastici di Assisi, in quelli ‘provinciali’ interventi per quasi 2 milioni di euro

I lavori sono già partiti in tre scuole: nella scuola primaria a tempo pieno Giovanni XXIII (Istituto comprensivo Assisi 2, foto in evidenza) sono iniziati la sistemazione e ampliamento dell’area verde esterna a servizio della scuola. A inizio settimana è stato liberato il locale adibito a biblioteca (la sezione di Santa Maria degli Angeli è rimasta parzialmente chiusa dal 6 all’11 agosto per il solo tempo necessario alla ricollocazione dei libri) perché necessario ai fini dell’ampliamento degli spazi da destinare all’attività scolastica.

Nella scuola elementare Francesco Pennacchi (Istituto comprensivo Assisi 3, foto sopra) si sta procedendo all’ampliamento delle aule con la demolizione dei tramezzi e all’ampliamento della sala ex mensa (progetto ‘agorà’), in seguito comincerà la sistemazione dell’area esterna del parcheggio con nuovi posti auto.

Infine nella scuola media Frate Francesco (Istituto comprensivo Assisi 1, foto a fine pezzo) oltre all’ampliamento delle aule si rifaranno anche alcuni impianti di riscaldamento e i servizi igienici.

“Gli interventi nelle scuole del territorio – conclude la nota dell’amministrazione comunale – si concluderanno entro il mese di agosto, sono indispensabili per assicurare la ripartenza del nuovo anno scolastico e far rientrare studenti e personale in tranquillità e sicurezza. L’amministrazione comunale, che in questa fase 3 ha posto la scuola come priorità dell’azione di mandato, ringrazia per la preziosa e continua collaborazione tutte le dirigenti scolastiche”.