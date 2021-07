Scuole, gli interventi della Provincia al Marco Polo e all’Alberghiero

Mantenere fruibili e sicure le scuole di propria competenza, dotare gli Istituti di spazi adeguati e migliorare gli edifici dal punto di vista del risparmio energetico: sono questi i principali obiettivi dell’attività della Provincia di Perugia in materia di edilizia scolastica, con interventi che interessano anche il territorio di Assisi. Nello specifico stanno per iniziare i lavori di miglioramento ed efficientamento energetico presso l’IIS “Marco Polo” di Assisi – S. Maria degli Angeli, dal costo di 632.000 euro, mentre per l’istituto alberghiero di Assisi, nella sede di Santa Maria degli Angeli dove è stato recentemente ultimato l’ampliamento (9 aule più laboratori), sono in corso i lavori di sistemazione delle coperture e di completamento dei laboratori per l’importo di 160.000 euro. Lavori che – promette la nota della Provincia – verranno ultimati per l’inizio del prossimo anno scolastico.

Ci sono inoltre molti e importanti interventi sono attualmente già finanziati e nelle varie fasi di progettazione e di ottenimento delle necessarie autorizzazioni. L’importo complessivo di tali interventi è di circa 77 milioni di euro e comprende di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza su vari edifici scolastici situati su tutto il territorio provinciale, per un importo complessivo di circa 11,5 milioni.

“Prosegue senza sosta – precisano il presidente Luciano Bacchetta e il Consigliere Federico Masciolini, delegato alle scuole – il programma di interventi per riqualificare le strutture scolastiche. Attualmente la Provincia ha in carico circa 90 edifici, per oltre 1.400.000 metri cubi, più 10 palestre separate delle strutture e palazzetti dello sport, sedi attualmente di 40 Istituzioni Scolastiche, distribuite, naturalmente, su tutto il territorio provinciale. In questi mesi, oltre a rispondere alle esigenze derivanti dall’emergenza sanitaria, l’Ente ha portato avanti con determinazione il proprio percorso di interventi ed un’intensa attività di progettazione, che nei prossimi anni permetterà la riqualificazione di gran parti degli edifici scolastici di propria competenza”.

© Riproduzione riservata