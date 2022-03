Seminiamo un sorriso, a Torchiagina l’iniziativa dell’IC Assisi 3 (foto)

L’1 marzo 2022 i bambini e le bambine della Scuola dell’Infanzia di Torchiagina dell’Istituto Comprensivo Assisi 3 hanno sfilato in maschera per le vie del paese dando il via a “Seminiamo un sorriso!”. “L’iniziativa – spiegano dalla scuola – nasce da un’idea dei bambini che durante quest’anno hanno sperimentato la gioia e la bellezza di seminare e veder crescere il proprio orto. Questa esperienza di ‘cura’ ha permesso loro di riscoprire la gioia della spensieratezza, di vivere momenti all’aperto in serenità e armonia con la Natura. In questo momento storico difficile i bambini hanno pensato alle loro famiglie e al loro paese, chiedendo alle maestre di far sperimentare questa MAGIA a tutti”.

È nata così l’idea – racconta ancora l’IC Assisi 3 a proposito di Seminiamo un sorriso – di donare un sorriso attraverso un seme in modo che venga piantato, innaffiato e curato per far nascere nuovi sorrisi, perché la Natura curata raddoppia i suoi doni. Pertanto durante la sfilata carnevalesca hanno distribuito i semini nelle abitazioni, alle persone e ai negozianti del paese, sensibilizzando al tema del dono, visto come gioia e rinascita, un tema che trova ampio fondamento nei progetti che l’Istituto porta avanti per l’educazione civica. A chi domandava il motivo del dono i bambini hanno così risposto: ‘È donando che si riceve!’. Per far sperimentare ai bambini la generosità e la gratuità, che loro hanno dimostrato donando il semino, è stato chiesto, per chi lo desiderasse, di mandare le foto della piantina ([email protected]) e/o riportarla a scuola (dal 28 al 31 marzo), in modo che verrà messa a dimora nel giardino come segno di una comunità che insieme rinasce con il sorriso”.

