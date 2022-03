Solidarietà per l’Ucraina, quando la scuola è anche condivisione (foto)

Una iniziativa di solidarietà per l’Ucraina, per dimostrare che la scuola non è solo didattica, ma occasione di condivisione. A renderla nota una delle insegnanti della scuola elementare Patrono d’Italia coinvolte nell’iniziativa. Ricordiamo che AssisiNews ha un articolo specifico dedicato alle iniziative di aiuto concreto che possono essere segnalate a [email protected] o utilizzando la messaggeria della pagina Facebook.

È bastata una semplice proposta, arrivata inaspettata ed improvvisa martedì sera da parte della maestra A.F., per coinvolgere prontamente genitori e bambini in un’iniziativa di solidarietà per il popolo ucraino. Grazie al contatto diretto con Alex – spiegano dalla scuola – siamo venuti a sapere che chiedeva sostegno nella raccolta di alimenti, medicinali, prodotti di igiene personale e che sarebbe partito venerdì pomeriggio per portare aiuti al campo profughi dove si trova tutta la sua famiglia. E allora le classi IV A e IV B della scuola elementare Patrono d’Italia non si sono lasciate intimorire dal poco tempo a disposizione, concretamente e generosamente le famiglie si sono attivate raccogliendo quanto richiesto e riempiendo il furgone con il quale sarebbe partito. Commozione, gratitudine, certezza di non essere solo – conclude la nota della scuola a proposito dell’iniziativa di solidarietà per l’Ucraina – questo è quanto ha provato Alex, ma anche tutti coloro che si sono uniti a lui”.

