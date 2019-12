Spettacolo natalizio 2019 nel segno della solidarietà per la Fratello Sole

Mercoledì 18 dicembre i bambini della Scuola dell”Infanzia “Fratello Sole” di Rivotorto hanno emozionato e divertito un folto pubblico presso la chiesa parrocchiale, in occasione del tradizionale spettacolo natalizio 2019. Da sottolineare – si legge in una nota della scuola – l’idea, avuta dalle insegnanti, di pensare anche ai bambini meno fortunati.

Emozionante quindi, durante l’iniziativa, il momento in cui gli alunni della Fratello Sole hanno portato tanti giocattoli all’altare, per poi posizionarli sotto l’albero dei desideri. Natale come dono d’amore, perché se “ricevere un regalo è molto bello, lo è ancor più se lo fai ad un fratello…”.

I canti dello spettacolo natalizio 2019 hanno poi divertito tutto il pubblico. Le insegnanti hanno consegnato, il giorno seguente, i tantissimi giocattoli raccolti, grazie soprattutto alla collaborazione e disponibilità dei genitori, all’Emporio Solidale “7 Ceste” di S. Maria degli Angeli. Si è così realizzato un gesto concreto di solidarietà. Chi legge potrà certamente immaginare quale grande emozione abbiano provato i bambini entrati nel negozio, gli occhi pieni di stupore e meraviglia, nel vedere tanti giochi lì per loro. Ma più grande ancora è stata la gioia di aver reso felice qualcuno. Grazie ai genitori che con grande sensibilità hanno sostenuto il nostro progetto, ai nostri alunni che hanno dato un esempio “grande” a noi grandi. Questo Natale – conclude la nota della scuola – sarà per tutti davvero speciale.