Testimonianza di Federalberghi Umbria sulla crisi Covid-19, nuovo incontro di UTH – Umbria Tourism Hub

“Testimonianza di Federalberghi Umbria sulla crisi Covid-19” è il tema della terza conversazione proposta dal Corso di Laurea in Economia del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia nell’ambito dell’iniziativa “UTH – Umbria Tourism Hub, Incontri di Assisi”.

Lunedì 18 maggio 2020, alle ore 11, nell’aula virtuale UTH di Economia del Turismo (sulla piattaforma Microsoft Teams di Unipg), interverranno Simone Fittuccia, Presidente Federalberghi Umbria e titolare del Hotel dei Priori di Assisi, insieme a Vincenzo Bianconi del Relais e Chateaux Palazzo Seneca di Norcia e a Stefano Martucci titolare del Hotel Aquila Bianca di Orvieto. Tutti racconteranno cosa significa fare ospitalità in questo momento di emergenza e come ci si può organizzare per la #fase2 e per l’estate 2020. I lavori saranno aperti dal professor Mauro Pagliacci, presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Economia del Turismo.

Il pubblico esterno all’Università di Perugia, per avere accesso al seminario Testimonianza di Federalberghi Umbria sulla crisi Covid-19 e interagire con i relatori, può richiedere il link al dott. Pietro Ronca, inviando una mail a: pietro.ronca@unipg.it L’ appuntamento sarà inoltre visibile liberamente anche in diretta streaming sulle pagine Facebook del Corso di Laurea in Economia del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia che ha sede in Assisi. Gli studenti di economia del turismo, per aver diritto ai crediti formativi, devono accedere con le credenziali ufficiali di Ateneo.

“UTH – Umbria Tourism Hub, Incontri di Assisi” è un progetto di formazione, disseminazione e networking per mettere in rete Istituzioni, imprenditori, studenti e ricercatori, aprendo una discussione sui problemi del turismo. L’iniziativa è proposta dal Corso di Laurea in Economia del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia e prevede incontri periodici di discussione coinvolgendo tutti gli attori del mondo del turismo, allo scopo di costruire sia un momento di formazione per gli studenti, sia una occasione di condivisione e confronto delle varie esperienze in campo turistico.

La serie, che sta riscuotendo molto successo anche per le opportunità di dibattito che offre, è stata aperta, martedì 25 febbraio, a Palazzo Bernabei di Assisi, da Marcello Murzilli, imprenditore molto innovativo e di grande esperienza, che attualmente opera in Umbria – a Parrano, con l’hotel “Eremito” -, che ha parlato di “Ecologia, tecnologia e spiritualità. Il lusso del terzo millennio”. Il secondo incontro, a seguito delle disposizioni per il Coronavirus, si è svolto online lunedì 4 maggio 2020: Barbara Pardini, della Bp Consulting – Hotels Sales and Marketing, ha trattato il tema “Vendite e marketing ai tempi del Corona Virus”.