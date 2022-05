Tirocinio alle Nazioni Unite per Ouns Mornagui, studentessa assisana della Stranieri

La dott.ssa Ouns Mornagui, studentessa di origini assisane e rappresentante degli studenti del RICS – corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo dell’Università per Stranieri di Perugia – è risultata vincitrice del bando nazionale MAECI-CRUI per lo svolgimento di un tirocinio presso la Rappresentanza Permanente d’Italia alle Nazioni Unite. “Questa esperienza di tirocinio consentirà alla studentessa di mettere in pratica ed approfondire le conoscenze e competenze acquisite sinora nello studio delle relazioni internazionali”, spiega l’Unistra.

“Ho deciso di inviare la mia candidatura per il bando MAECI-MUR-CRUI perché ritenevo fosse un’ottima opportunità, soprattutto per me che studio Relazioni Internazionali – racconta Ouns Mornagui -. Ho selezionato la sede della Rappresentanza Permanente d’Italia alle Nazioni Unite – NY per il mio profondo interesse per la tutela dei diritti umani, la promozione dell’uguaglianza di genere, le battaglie contro ogni forma di discriminazione. L’impegno presso l’Università per Stranieri di Perugia come rappresentante del corso di laurea RICS mi ha permesso di comprendere l’importanza e la responsabilità della mediazione e sono grata al mio ateneo per avermi dato questa preziosa occasione. Sono sicura – conclude la giovane assisana – che questa esperienza mi arricchirà non solo professionalmente ma anche umanamente e costituirà nella mia vita un momento fondante”.

