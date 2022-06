Trame terrestri, oggi pomeriggio al Monte Frumentario l’evento dell’Istituto Italiano Design

Venerdì 24 giugno pomeriggio, alle 18.30, il Palazzo Frumentario di Assisi ospiterà la sfilata “Trame Terrestri” dell’Istituto Italiano Design, che dedica l’evento conclusivo del corso di studi alla Madre Terra nell’Anno di Geo. L’Istituto ha scelto questa prestigiosa location su invito del dott. Pietro Ronca, co-organizzatore del progetto – Economia del Turismo presso l’Università degli Studi di Perugia – che ha prontamente immaginato una sinergia tra la celebrazione della Terra e la città della Pace.

“Assistiamo con rammarico – spiega Ronca – a momenti di grande incertezza, in cui l’equilibrio internazionale è delicato e precario. Il contesto assisano, denso di spiritualità, fraternità, ecumenismo e dialogo interreligioso consentirà alla creatività espressa dagli studenti di veicolare un messaggio di speranza e fede, portando un po’ di luce a chi oggi vive le difficoltà della guerra”. A seguito della sfilata Trame Terrestri sarà presentato il progetto “Umbria Jazz Boutique”, intrapreso in cooperazione con la Fondazione di Umbria Jazz allo scopo di lanciare una linea di prodotti di moda ed enogastronomici di nicchia. Gli studenti hanno progettato una linea di capi di abbigliamento a marchio “UJ” sia per vestire lo staff che da proporre al pubblico.

Oggetto di studio anche l’immagine coordinata del reparto enogastronomico, i supporti per la comunicazione e progettazione commerciale della boutique. L’evento sarà presentato dalla responsabile per le relazioni internazionali Benedetta Risolo e curato dall’Art Director Antonio Becchetti in ogni dettaglio, dal casting iniziale alla scenografia ed al sound design. Per prenotazioni telefonare al numero +39 075 5734647 o inviare un’email a [email protected] con oggetto “Evento Frumentario”.

© Riproduzione riservata