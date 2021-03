Tutti uniti contro le mafie, al Polo-Bonghi cerimonia in memoria delle vittime

“Non bisogna mai abbassare la guardia contro le mafie, nessun territorio è immune dal rischio infiltrazioni criminali. La battaglia si può vincere soltanto grazie all’alleanza tra le istituzioni, così come è accaduto qui da noi Assisi per la vicenda dell’hotel Subasio in mano alla ‘ndrangheta. Oltre quindi all’attenzione continuativa sulle mafie, anche un messaggio di speranza perché la legalità può vincere e la morte delle tante vittime non è stata vana”.

Questo in sintesi l’intervento del sindaco Stefania Proietti all’evento “La memoria delle vittime di mafia e i loro familiari” che si è tenuto questa mattina, dalle 10 alle 12.30, organizzato dal Celm (Comitato europeo legalità e memoria) in collaborazione con l’Istituto “Polo-Bonghi” in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Oltre le autorità, migliaia sono stati gli studenti collegati sulla piattaforma on line per ascoltare gli interventi dei vari relatori, tra cui il dirigente scolastico del Polo-Bonghi Carlo Menichini, il prefetto Armando Gradone, il questore Antonio Sbordone. Al termine dei lavori sono seguiti l’intonazione de “Il silenzio d’ordinanza” da parte di Matteo Ciancaleoni, trombettista della banda musicale di Rivotorto d’Assisi, e lo scoprimento della lapide del monumento alle vittime di mafia dell’IIS “Polo-Bonghi”.