Umbria Tourism Hub, il ministro Garavaglia a “Le politiche per la gestione del rischio sanitario nel turismo”

Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia interverrà in remoto al secondo appuntamento di Umbria Tourism Hub (UTH) – Incontri di Assisi che affronterà il tema “Le politiche per la gestione del rischio sanitario nel turismo”. Dopo i saluti istituzionali del Pro-Rettore dell’Università di Perugia Fausto Elisei, del Sindaco di Assisi Stefania Proietti e del Vice-Direttore del Dipartimento di Economia Luigi Farenga, il Ministro farà il punto della situazione in tema di apertura della stagione turistica e sul difficile rapporto tra turismo e gestione del rischio pandemico. L’incontro di Assisi – anticipa l’Università degli Studi di Perugia – sarà anche l’occasione per presentare il nuovo Ministero del Turismo che è operativo a tutti gli affetti dall’inizio del mese di aprile.

Dopo l’intervento dell’onorevole Garavaglia, la parola passerà agli assessori della Regione Umbria Paola Agabiti (Programmazione Europea, Bilancio e Risorse, Turismo, Cultura e Istruzione) e Luca Coletto (Salute e Politiche Sociali) che presenteranno sia le misure predisposte dalla Regione per affrontare sia questo difficile snodo della riapertura delle attività turistiche, che le iniziative di sostegno al settore per la stagione estiva 2021. Il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, oltre a fare gli onori di casa, porterà il contributo degli amministratori locali. A seguire ci sarà l’intervento del direttore tecnico di Umbria Salute e Servizi Luigi Tardioli: farà il punto della situazione in regione della campagna vaccinale.

La giornata di lavori di Umbria Tourism Hub sarà moderata dal prof. Giovanni Berti De Marinis (docente presso Economia del Turismo di Diritto del Turismo e dei Consumi). L’iniziativa è rivolta agli studenti di Economia del Turismo ma è aperta tutti agli operatori del settore. Gli utenti esterni ad Unipg per partecipare possono richiedere il link alla segreteria organizzativa scrivendo a [email protected] L’appuntamento è sull’aula digitale UTH (piattaforma Teams di Unipg) Venerdì 16 aprile 2021 alle ore 15.