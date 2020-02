Umbria Tourism Hub, successo per il primo incontro ad Assisi

Grande partecipazione al primo incontro di “UTH – Umbria Tourism Hub, Incontri di Assisi” progetto di formazione, disseminazione e networking sul turismo apertosi con una lectio di Marcello Murzilli, imprenditore, che ha parlato di “Ecologia, tecnologia e spiritualità. Il lusso del terzo millennio”. Agli studenti Murzilli ha parlato della passione con la quale ha portato avanti tre grandi progetti ben riusciti. Il primo nel campo della moda (il marchio El Charro, negli anni ‘80), e due nel turismo. Il primo è un eco-resort nel continente americano negli anni ‘90 (l’Hotelito Desconocido nella costa isolata del Pacifico messicano, nominato a Londra “One of the top five EcoResort in the World”. E ora con l’ideazione e la realizzazione in Umbria, a Parrano, di “Eremito”.

Umbria Tourism Hub è proposta dal Corso di Laurea in Economia del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia e prevede incontri periodici di discussione che coinvolgeranno tutti gli attori del mondo del turismo, allo scopo di costruire sia un momento di formazione per gli studenti, sia una occasione di condivisione e confronto delle varie esperienze in campo turistico. A presentare l’iniziativa Mauro Pagliacci, presidente del corso di laurea; hanno poi preso la parola Stefano Brancorsini, delegato del Rettore per le sedi decentrate, il sindaco Proietti e il consigliere regionale Pastorelli, Simone Fittuccia, presidente di Federalberghi Umbria Federico Tagliolini, presidente di Fiavet Umbria.