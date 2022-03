L’assisano Vincenzo Diana tra i vincitori del premio America Giovani

Vincenzo Diana, residente ad Assisi, è uno dei vincitori del Premio America Giovani al talento universitario. Si tratta di un prestigioso riconoscimento offerto dalla Fondazione Italia USA rivolto esclusivamente a giovani neolaureati meritevoli provenienti dalle Università italiane.

Affiancato al Premio America, lo storico riconoscimento destinato alle più alte personalità di chiara fama internazionale, il Premio America Giovani vuole valorizzare ogni anno 1000 talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali. La selezione dei vincitori del premio e della borsa di studio è stata assai scrupolosa mediante l’utilizzo della banca dati delle università italiane.

I vincitori del premio, tra cui Vincenzo Diana che è stato poi ricevuto anche dal sindaco Stefania Proietti, sono stati premiati a Roma, alla Camera dei Deputati, in una cerimonia solenne e, inoltre, riceveranno una borsa di studio per poter fruire gratuitamente del master executive di alta formazione in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. “Noi tutti – il messaggio del ministro dell’Università e Ricerca, professoressa Maria Cristina Messa – abbiamo la grande responsabilità, politica e culturale di saperlo promuovere, valorizzare e tutelare, in quanto sintesi della tradizione e della capacità innovativa del sistema Paese. Che questa azione avvenga, poi, coinvolgendo giovani brillanti, motivati, creativi, rappresenta occasione di orgoglio e motivo di riflessione. Orgoglio perché insegniamo e coniughiamo conoscenza e bellezza, artigianalità e tecnologia secondo un’alchimia che da sempre ci rende unici e riconoscibili nel mondo, soprattutto in settori ad alto contenuto creativo, dalla moda al cibo, dalle auto al manifatturiero. È poi motivo di riflessione, perché oggi la cultura della ‘qualità unita alla bellezza’ deve saper trovare nuovi campi di applicazione e sviluppo. In questo il contributo dei giovani è fondamentale. La selezione dei vincitori del premio e della borsa di studio è stata assai scrupolosa mediante l’utilizzo della banca dati delle università italiane”.

