Anziani ultrasettantacinquenni, arriva il contributo una tantum: i requisiti e come richiederlo

Il Comune di Assisi, intende erogare una tantum, sussidi economici a favore di anziani ultrasettantacinquenni che vivono in condizioni economicamente disagiate quale misura di contrasto alla povertà e al fine di promuovere e agevolare la permanenza delle persone anziane nel proprio contesto di vita e, pertanto, di sostenerne la domiciliarità.

Sono ammessi a beneficiare del contributo “una tantum”, fissato in cinquecento euro, gli anziani ultrasettantacinquenni che si trovino nelle seguenti condizioni:

1. essere residente nel Comune di Assisi da almeno cinque anni;

2. essere, anagraficamente, unico componente del proprio nucleo familiare;

Entrambi i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data del 31.12.2023

3. aver compiuto o compiere il 75° anno di età alla data di pubblicazione dell’avviso (fa fede la data di pubblicazione all’albo pretorio) per la concessione del contributo di cui trattasi;

4. essere percettore di sola pensione sociale/integrazione al minimo o di altra natura, per un importo mensile massimo di €. 735,05 in quanto il trattamento minimo pensionistico INPS, come da circolare dell’Istituto n. 1/2024, è stato fissato in €. 598,61, cui si somma l’incremento della maggiorazione sociale di cui all’art. 5, comma 5 della L. 127/2007, ad oggi, pari a € 136,44;

5. non percepire indennità di accompagnamento, assegno di invalidità e/o altro diverso emolumento;

6. non essere proprietario di beni immobili produttivi di reddito imponibile, in Italia o all’estero, con esclusione della prima casa;

7. non essere inserito, in regime residenziale o semiresidenziale in alcuna struttura pubblica o privata (casa di riposo, comunità, convento, etc)

I requisiti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio per la concessione del contributo di cui trattasi.

La domanda, su carta semplice, deve essere debitamente compilata, corredata della documentazione richiesta e consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Assisi – Piazza del Comune, 10 o inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.assisi@postacert.umbria.it entro le ore 12:00 del 11.11.2024. Il modello di domanda, è disponibile oltre che sul sito istituzionale del Comune, presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, sito in Santa Maria degli Angeli, via Patrono d’Italia. Alla domanda, debitamente sottoscritta, deve essere allegato quanto segue:

a) Copia del documento d’identità in corso di validità del firmatario.

b) Copia di documentazione attestante l’importo mensile della pensione dell’anno in corso.

c) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La verifica dell’ammissibilità al beneficio sarà effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali, sulla base dei criteri di ammissione prefissati e consultabili a questo link. Il contributo “una tantum” dell’importo di € 500,00 sarà erogato, a cura dei Servizi Sociali, agli aventi diritto sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande (determinato dalla data di protocollazione) nei limiti della disponibilità finanziaria complessiva.

