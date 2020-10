Contributi ai centri estivi, ad Assisi presto il bando per ottenerli

Contributi ai centri estivi, a breve il bando anche ad Assisi – una volta chiariti alcuni aspetti. Ammonta a 72.665,67 euro la cifra concessa dal Dipartimento per le politiche della famiglia al Comune di Assisi per il potenziamento dei centri estivi e dei servizi socio-educativi territoriali. Lo stanziamento complessivo per tutti i Comuni italiani è di 150 milioni e la ripartizione della somma è stata decisa in base al numero degli abitanti. Della cifra, 15 milioni sono finalizzati a finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e a implementare le opportunità culturali ed educative dei minori.

Nello specifico i contributi possono essere destinati anche ai centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati all’attività di bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 14 anni per i mesi da giugno a settembre.

Una volta chiariti con il ministero competente alcuni aspetti relativi al metodo di assegnazione, se cioè potranno essere assegnati agli organizzatori privati dei centri estivi e se parte di questi contributi potrà essere dirottata nella manutenzione dei giochi per bambini nelle aree verdi, nel giro di poco tempo la giunta stabilirà i criteri per l’assegnazione dei fondi per i contributi ai centri estivi e quindi sarà pubblicato il bando con i requisiti per poter accedere ai contributi. Sono stati circa 20 i centri estivi allestiti nel territorio comunale che si sono occupati anche dei bambini da 0 a 3 anni, oltre che di quelli previsti nella fascia di età, dai 3 ai 14 anni, prevista dal provvedimento del governo.