G7 Disabilità, oggi pomeriggio incontro con associazioni e cittadini

Oggi pomeriggio, con inizio alle 17.30, alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli (Sala Auditorium), si svolgerà un incontro con le associazioni, i cittadini, gli stakeholders e i portatori di interesse del terzo settore e dell’ambito sociale e culturale, in vista del G7 sull’inclusione e sulle disabilità organizzato per il 14 e il 15 ottobre ad Assisi e Perugia. Proprio al fine di organizzare al meglio questo importantissimo momento di livello internazionale, l’Amministrazione Comunale intende condividere le informazioni sull’organizzazione e sul programma che sono state fornite dal Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Per la prima volta un G7 si aprirà al pubblico e questo avverrà proprio ad Assisi nella giornata di apertura. L’incontro di oggi pomeriggio ha la finalità di acquisire contributi, proposte e riflessioni che confluiranno in un documento dal titolo “Proposta di Piano Territoriale per azioni dedicate alla comunità, con particolare attenzione alle persone con disabilità”, documento che sarà consegnato al Ministro per le disabilità. La cittadinanza è invitata a partecipare ma è anche possibile seguire i lavori attraverso la diretta Facebook dalla pagina istituzionale Città di Assisi.

