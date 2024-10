G7 Inclusione e Disabilità, la mappa degli eventi collaterali

Quasi tutto pronto in Umbria per il G7 Inclusione e Disabilità in programma tra Assisi e Solfagnano: qui il programma dell’evento principale e qui le modifiche al traffico, ma ci sono anche alcuni eventi collaterali organizzati da varie realtà e associazioni (per aggiunte si può scrivere a info@assisinews.it)

SABATO 12 OTTOBRE – ORE 15.30

Incontro “Sport è… Inclusione”

Convegno nazionale “Sport è… Inclusione” nell’ambito degli eventi collaterali del G7 su Inclusione e Disabilità. L’evento, promosso dal Panathlon Club Perugia e dall’Istituto Serafico, vedrà la partecipazione di figure istituzionali e sportive di rilievo, con focus sull’inclusione sociale attraverso lo sport.

Francesca Di Maolo, Presidente dell’Istituto Serafico interverrà al dibattito al quale partecipano, anche il campione del mondo dell’82, Giuseppe Dossena; il Fondatore di Special Olympics Italia, Alessandro Palazzotti; il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Umbria, Gian Luca Tassi; il fondatore di Charing Golf Tour, Claudio Ongis; il fondatore del Baskin, Fausto Cappellini; Daniele Gullia, Educatore Professionale AFA del Serafico, Stefano Maiandi per Fiaba ETS.

Per il Panathlon International intervengono il Vicepresidente Internazionale Luigi Innocenzi, Il Consigliere nazionale Francesco Silvi e il Vice Governatore Area X Umbria Giovanni Tesegian; mentre per i Lions International Monica Coppola. A moderare i due panel Luca Ginetto, Presidente del Panathlon Club Perugia, e Riccardo Marioni, sempre del Panathlon Club Perugia.

Porteranno la propria testimonianza numerosi atleti tra cui i golfisti Stefano Palmieri e Alessandra Donati; Irene Orazi, medaglia d’Oro Giochi Mondiali Berlino 2023, Stefano Selva, atleta trapiantato e Luca Panichi, ex professionista di ciclismo e ora autore di grandi imprese sportive in sedia a rotelle.

Porteranno il loro saluto il Vescovo di Assisi-Foligno-Nocera Umbra – Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino; Armando Gradone, Prefetto di Perugia; la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei; l’assessore allo Sport del Comune di Assisi, Veronica Cavallucci; Domenico Ignozza, Presidente Coni Umbria.

Al termine dell’incontro verrà presentata la Carta dello Sport Inclusivo.

LUNEDÌ 14 OTTOBRE ORE 10

“Accogliamo” – Sport inclusivi e arte collettiva

Il Serafico si trasformerà in un laboratorio di esperienze collettive aperte al pubblico, intense e coinvolgenti, all’insegna dell’inclusione e della partecipazione attiva. Il programma di “AccogliAmo”, ricco di attività, è stato pensato per dare spazio alla creatività, all’espressione e all’inclusione, coinvolgendo ragazzi con disabilità e non, artisti e associazioni del territorio – don Guanella, Capodarco dell’Umbria, Associazione Arcobaleno – che attraverso arte, sport e attività ricche di adrenalina come la mototerapia e il baskin, renderà concreto il valore dell’inclusione. La giornata prevede attività sportive inclusive, come la mototerapia con Vanni Oddera e il baskin, e la creazione di un’opera d’arte collettiva.

Un’escursione inclusiva, accessibile anche a persone disabilità, alla scoperta del monte Subasio, attraverso sentieri adatti a tutti e percorribili anche in carrozzina. L’evento si terrà domenica 13 ottobre, promosso dal Comune di Assisi a chiusura del programma escursionistico estivo e in vista del “G7 inclusione e disabilità”, previsto in Umbria dal 14 al 16 ottobre prossimi, con la giornata di apertura proprio nella città serafica. L’iniziativa – in collaborazione con l’associazione “GAIA A.P.S.” – è gratuita e aperta a tutti, con particolare attenzione a ospiti diversamente abili, che potranno partecipare accompagnati dalle proprie famiglie o da operatori e volontari di centri educativi. A guidare il gruppo di camminatori saranno guide ambientali ed escursionistiche qualificate. L’obiettivo è quello di favorire l’inclusione delle persone disabilità e di promuovere le bellezze naturalistiche del Subasio come risorsa accessibile. Il programma prevede il ritrovo alle ore 9.00 al parcheggio degli Stazzi, prima porta d’ingresso al monte Subasio provenendo da Assisi. La partenza è alle ore 9.15, il percorso è di circa di 3,2 km (andata e ritorno), con leggero dislivello in salita nel bosco e durata totale di circa tre ore. Al termine è previsto un momento di condivisione, con merenda per tutti. L’iniziativa completamente è gratuita, con prenotazione obbligatoria al seguente numero: 334 1546609.

A muoversi anche l’automotoclub storico assisano e l’associazione Se de J’Angeli se…, in questo secondo caso con un piedibus speciale agevole ed incantato all’interno del Bosco di San Francesco. (Tutte le info in locandina)

Foto di Alessio Patron | via Unsplash

