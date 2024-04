Il Viaggio 2024 stasera al Lyrick in favore dell’Aucc

Torna stasera alle 21 al Lyrick l’iniziativa “Il Viaggio”, evento musicale giunto alla 7° edizione che ha come filo conduttore “Musica e Solidarietà”. Quest’anno la manifestazione andrà a sostenere l’AUCC (Associazione Umbra Contro il Cancro), un’importante e storica istituzione del territorio che eroga servizi di assistenza domiciliare ed ospedaliera di psiconcologia, di fisioterapia riabilitativa, e di progetti terapeutici a persone colpite da queste malattie. Come le precedenti edizioni, anche questo “Viaggio” si caratterizza per la partecipazione di “artisti a Km zero”, visto che tutti i musicisti, cantanti e ballerini presenti, sono il fiore all’occhiello del tessuto artistico umbro. Sul palco l’Abraxas Band, band ufficiale de “Il Viaggio”, Outsideband, Antonio Ballarano Band feat Mary Flower, Maltese & friends, Swingle Kings accompagnati dalle voci fuori campo degli speaker di Radio RGS, Giorgio Contilli e Tiziana Borsellini, animerà la serata anche il DJ Gianluca Rastelli e per finire i ballerini di Soleluna Dance Gallery. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Città di Assisi , con la collaborazione della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli e il sostegno delle associazioni Eirene Tante Voci per la Pace, AMA (Associazione Musicale Ascesi), Orto degli aghi di Assisi, Punto Rosa donne operate di tumore al seno, Compagnia In ed il Teatro Lyrick di Assisi.

© Riproduzione riservata