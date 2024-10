La magia delle parole, dal Rotary un progetto di alfabetizzazione e accompagnamento sociale per le donne straniere

Un corso gratuito di alfabetizzazione, dal titolo “La Magia delle Parole”, per promuovere l’inclusione sociale attraverso incontri gestiti da donne rotariane e da docenti specializzati nell’insegnamento dell’italiano come L2, destinati a donne immigrate nel nostro territorio garantendo una proficua condivisione di intenti con la possibilità, da entrambe le parti, di essere supportati dal punto di vista sociale. Torna l’iniziativa Women4Women, organizzata dal 2019 dal Rotary Club, in occasione del trentesimo anniversario dell’ingresso delle donne nel Rotary.

La Magia delle Parole – Women4Women, infatti, avrà l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale attraverso incontri gestiti da donne rotariane e da docenti specializzati nell’insegnamento dell’italiano come L2, destinati a donne immigrate nel nostro territorio garantendo una proficua condivisione di intenti con la possibilità, da entrambe le parti, di essere supportati dal punto di vista sociale. L’unione di diverse culture che passa attraverso ciò che ci identifica tutti, il linguaggio, non è mai stata così carica di significati e di importanza. Non solo un mezzo per raggiungere la Certificazione di conoscenza della lingua italiana a livello A2, quindi ma anche, e soprattutto, un tramite di condivisione profonda che vede una crescita personale e un beneficio sociale per tutti i partecipanti al progetto. Si comincia mercoledì 23 ottobre presso i locali del Digipass di Santa Maria degli Angeli per proseguire poi tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 e l’iscrizione al corso, gratuito e organizzato dal Rotary Club Assisi, potrà essere effettuata nei giorni che il corso sarà attivo.

Foto di Priscilla Du Preez | via Unsplash

