Nati per leggere 2022, sette appuntamenti per tutti i gusti

Sette appuntamenti caratterizzano l’iniziativa Nati per leggere 2022 organizzata dal Comune di Assisi, dalla biblioteca comunale, dal DigiPass e dall’asilo nido di Santa Maria degli Angeli. Il primo appuntamento è in vista della Festa del Papà, venerdì pomeriggio, alle 17, e si intitola “Papà, leggimi forte!”, con la Cimino alla biblioteca comunale di Assisi.

Poi a seguire letture tematiche fino a giugno. Nello specifico, il secondo appuntamento di Nati per leggere 2022 si terrà martedì 29 alle 17 al Digipass di Santa Maria degli Angeli, con letture per bambini dagli 0 ai 6 anni, a seguire giovedì 14 alle 16.30 e giovedì 28 aprile alle 17, con Aspettando la Pasqua al nido d’infanzia Cimino a Santa Maria degli Angeli e di nuovo letture per bambini dagli 0 ai 6 anni al Digipass. maggio, martedì 10 alle 17 e giovedì 26 alle 17 “Ti voglio bene mamma” alla biblioteca comunale di Assisi e sempre letture per bambini dagli 0 ai 6 anni al Digipass. Infine, mercoledì 15 giugno alle 17 letture d’estate alla Cimino.

“Ormai “Nati per leggere” è un evento consolidato – ha detto l’assessore comunale alla cultura Veronica Cavallucci – che si ripete con successo perché avvicina le persone ai libri, questa edizione è rivolta ai più piccoli e ha uno scopo educativo prima che culturale, far capire loro l’importanza della lettura. A tale scopo abbiamo coinvolto il nostro asilo comunale scegliendo una serie di letture dedicate ai bambini 0-6 anni”. Assisi è dal 2017 una “Città che legge”, un riconoscimento del ministero della Cultura assegnato alle comunità che si impegnano a favorire la diffusione della lettura tramite eventi nelle biblioteche, nelle scuole, tra le associazioni civiche e del volontariato del territorio.

Foto di Kelli McClintock | via Unsplash

