Onde Giovani, ad Assisi nasce un nuovo spazio di incontro e socializzazione

Si chiama “Onde Giovani” ed è il nuovo spazio di incontro e socializzazione per adolescenti e giovani voluto dalla Zona Sociale 3, che comprende i comuni Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica, con la città serafica come capofila. Si trova a Santa Maria degli Angeli ed è attivo dal 6 marzo scorso. Si tratta di un servizio gratuito e aperto a tutti, dai 14 anni in su, pensato come luogo del territorio dove ognuno possa sentirsi libero di esprimersi, di coltivare i propri interessi e di portare proposte. Uno spazio per incontrarsi, chiedere informazioni, frequentare laboratori, partecipare a incontri tematici, ideare progetti col supporto e la facilitazione di educatori delle cooperative sociali Asad e Borgorete. L’idea è quella di promuovere il protagonismo dei ragazzi, offrendo loro innanzitutto un luogo di aggregazione e poi andando a raccogliere bisogni e interessi, per immaginare insieme le attività da mettere a calendario.

“Questo spazio – sottolinea Paolo Mirti, assessore alle Politiche giovani di Assisi – è nato su iniziativa dei Comuni della Zona Sociale 3 per rispondere a un’esigenza più volte manifestata dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi: avere un luogo nel quale incontrarsi e potersi esprimere. Abbiamo scelto di collocarlo in una zona particolarmente frequentata dai giovani, che stazionano spesso da quelle parti in strada oppure davanti agli spazi commerciali. Saranno i ragazzi stessi, insieme agli operatori, a decidere quali attività, laboratori e progetti ospiterà. Si tratta di un ulteriore obiettivo raggiunto dal Comune di Assisi sul tema delle politiche giovanili, insieme al Tavolo per i Patti Educativi di Comunità, alle iniziative di promozione alla lettura e alla previsione dell’istituzione di una Consulta comunale dei Giovani, già inserita nello Statuto del Comune. Tutte risposte che confermano come la prevenzione del disagio giovanile abbia rappresentato un tratto qualificante dell’azione di questa Amministrazione comunale”.

“Onde Giovani” si trova in Viale Patrono d’Italia 43 (a fianco degli ambulatori Asl) a Santa Maria degli Angeli. Sarà aperto tutti i martedì e i giovedì dalle 14.00 alle 18.00. Il servizio è promosso dalla Zona Sociale 3 e gestito dalla cooperativa Asad, in collaborazione con cooperativa Borgorete, Fondazione Exodus e Centro Internazionale per la pace fra i popoli. Il nuovo servizio è attivo anche sui social: @onde_giovani su Instagram e Onde Giovani su Facebook.

Foto di Simon Maage | via Unsplash

© Riproduzione riservata