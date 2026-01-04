Al Serafico la Befana dei pompieri con dolcetti e doni per i ragazzi (foto)

Befana dei pompieri dei vigili del fuoco al Serafico. A organizzare l’appuntamento i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi, attivi e in pensione, che hanno pensato alle calze. L’evento si è svolto il 4 gennaio 2026 pomeriggio, per portare un sorriso ai ragazzi dell’Istituto Serafico di Assisi. La particolare befana al Serafico ha consegnato doni a tutti i ragazzi presenti, circa una quarantina, e agli operatori dell’istituto. Erano presenti anche la presidente del Serafico, Francesca Di Maolo, e il direttore del centro ricerca in vita, Sandro Elisei.

Un momento di grande gioia e commozione come sottolineato anche dagli stessi pompieri e dalla Di Maolo, che ricorda e ringrazia ancora una volta la consueta vicinanza dei ‘caschi rossi’ e soprattutto il desiderio comune di regalare attimi di felicità agli splendidi ragazzi della struttura.

