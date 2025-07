Si può donare il 5×1000 al Comune di Assisi per sostenere le attività sociali del territorio

È possibile destinare il 5×1000 al Comune di Assisi. L’Amministrazione comunale, assessorato alle Politiche sociali, ha promosso una campagna chiamata “Assisi, la casa di tutti”, indirizzata ai cittadini che in questo periodo si accingono a compilare la dichiarazione dei redditi, per ricordare che esiste la possibilità di sostenere, senza spese, le attività dei servizi sociali nel territorio comunale. Le risorse raccolte serviranno, ad esempio, a integrare le rette per donne e minori in difficoltà che devono essere accolti in apposite strutture, per l’assistenza ad anziani e persone con disabilità, per aiutare famiglie in difficoltà con contributi una tantum, per finanziare progetti riservati ai più fragili, ma anche per sostenere attività ricreative per anziani e iniziative verso i giovani, finalizzate a contrastare il rischio di povertà educativa.

“Si tratta di un modo semplice ma efficace – sottolineano il sindaco Valter Stoppini e l’assessore al sociale Francesca Corazzi – per sostenere alcune delle attività svolte dai servizi sociali del Comune e in generale persone del nostro territorio, che si trovano più in difficoltà. Il contributo che si dà è gratuito e viene decurtato direttamente dalle tasse, dando una risposta positiva e collettiva a chi è più fragile. Possono aderire non solo i residenti, ma anche tutti coloro che visitano e amano la nostra città. Assisi si fonda sui valori della fratellanza e della solidarietà e il nostro obiettivo è che nessuno resti indietro. Auspichiamo quindi un’ampia partecipazione, per prenderci cura tutti insieme dei bisogni della comunità”.

Destinare il 5×1000 al Comune di Assisi è semplice, basta apporre la propria firma nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi e inserire il seguente codice fiscale dell’Ente: 00313820540. Va ricordato che il 5×1000 è una quota dell’Irpef che il cittadino deve versare allo Stato e che, sulla base di una espressa scelta, viene assegnata a determinati Enti, tra cui appunto il Comune di Assisi, per finanziare attività istituzionali socialmente rilevanti.

