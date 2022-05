Social media, al Digipass Assisi una lezione su come usarli in sicurezza

Nuovo Info Day al Digipass di Assisi venerdì 27 maggio alle ore 16:30 in collaborazione con Adiconsum Umbria, in cui è attivo uno dei 10 Digital Desk-punti di assistenza, previsti dal progetto nazionale “DICO SÌ”*, condotto da Adiconsum nazionale e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. L’incontro, dal titolo “Social Media: istruzioni per l’uso e come usarli in sicurezza” è il primo di due appuntamenti che pongono l’accento sull’utilizzo consapevole delle più usate piattaforme social.

L’incontro in presenza si sviluppa in due momenti: il primo, a cura del facilitatore digitale del Digipass, è dedicato a illustrare le principali caratteristiche dei canali social più utilizzati (Facebook, Instagram, Youtube…) e a dare qualche indicazione su come poterli sfruttare al meglio, per esigenze personali o di lavoro. Nella seconda parte dell’incontro, a cura di Adiconsum Umbria, il discorso si sposta sul tema della sicurezza, approfondendo rischi e problematiche legate ad un utilizzo inconsapevole dei propri dati personali sui social media.

L’evento è il primo di due appuntamenti dedicati al mondo dei social media ed è organizzato dal Digipass di Assisi, servizio della Zona Sociale 3 dell’Umbria (Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica), in collaborazione con Adiconsum Umbria. Il secondo incontro è programmato per la fine del mese di giugno. Gli eventi sono gratuiti e per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Per maggiori informazioni e per prenotare è possibile telefonare al numero 075 813 8448 o mandare una mail a [email protected]

*Il progetto DICO Sì – Diritti Consapevolezza Opportunità Strumenti Inclusione è un’iniziativa a vantaggio dei consumatori, finanziata dal MISE di cui all’art. 148, comma 1, della Legge 23 dicembre 2020, n. 388, DD 26 ottobre 2021).

Foto in evidenza geralt | Pixabay

© Riproduzione riservata