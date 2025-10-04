Il corpo di San Francesco esposto per un mese alla venerazione dei fedeli: “Un dono di grazia per il mondo intero”

(Flavia Pagliochini) “Nel silenzio della Basilica vuota, dopo l’orario di chiusura quando le bisbigliate preghiere dei tanti pellegrini si dissolvono nella quiete, sono iniziate le procedure necessarie alla ricognizione del corpo del Santo. Un piccolo ponteggio permette di raggiungere il sarcofago di pietra che si trova proprio sopra l’altare. Sei sigilli in piombo sono posti a chiusura, tre punzoni li decorano: del Cardinale Silvio Oddi, del Ministro Generale dell’Ordine e del Custode, sono quelli apposti nel 1978”. Sono le parole con cui, nel 2015, la Rivista San Francesco raccontava la ricognizione del corpo di San Francesco, che come anticipato nei giorni scorsi, sarà esposto per la prima volta nella storia alla venerazione dei fedeli. Le spoglie mortali del Santo fu ritrovato nel 1818 dopo 52 giorni di scavi nella chiesa inferiore e nelle tre precedenti ricognizioni – del 1978, del 1994 e del 2015 – solo i frati e poche altre persone avevano potuto vedere le spoglie del Santo.

Ora invece la venerazione del corpo di San Francesco sarà aperta a tutti: succederà per un mese nella quaresima del 2026 e – come aveva anticipato il Custode, fra Marco Moroni – “Attraverso le sue spoglie mortali, vorremmo trasmettere e comunicare l’importanza della vita”. E infatti il versetto del Vangelo scelto per accompagnare l’ostensione è “Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto”, Giovanni 12,24. “Nel cammino verso l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, ci prepariamo a un evento senza precedenti—un dono di grazia per il mondo intero, dal 22 febbraio al 22 marzo 2026. Per la prima volta nella storia, il corpo di San Francesco sarà visibile a tutti. È un invito a fermarsi in preghiera, a toccare con il cuore la realtà tangibile del Vangelo di Cristo vissuto pienamente”, scrivono i francescani. Il periodo della Quaresima non è scelto a caso: “Bisognerà fare attenzione che la venerazione delle mortales exuviae Seraphici Sancti sia espressione del genuino spirito cristiano”, una delle raccomandazioni di Parolin nella missiva in cui ai frati viene concesso – dietro loro richiesta – di esporre al pubblico il corpo del Poverello. E ancora, “È opportuno che la peculiarità di questo tempo venga non solo ricordata ma ispiri l’atto di venerazione perché sia espressione di una sincera pietà popolare”, oltre a dover organizzare momenti di preghiera.

“Questa esperienza potrà essere vissuta in riflessione personale o accompagnata dalle parole di un frate—un percorso spirituale che si concluderà con un breve rito liturgico e un piccolo segno dell’incontro, offerto dalla nostra comunità. Per garantire a ciascuno un momento di pace, sarà sempre necessaria la prenotazione, che sarà gratuita. I percorsi saranno disponibili in diverse lingue per accogliere i fedeli di ogni nazione. Tutte le informazioni e la possibilità di prenotare l’esperienza saranno disponibili su sanfrancescovive.org

Vi aspettiamo ad Assisi per condividere questo straordinario momento di grazia. Francesco vive, e il suo spirito continua a chiamarci a essere costruttori di pace e fraternità, nel nome e nella forza dello Spirito Santo”.

“L’emozione – ancora il racconto della Rivista San Francesco del 2015 – è concreta e solida nel momento in cui si inizia a sollevare il coperchio del sarcofago che rivela l’urna metallica ottocentesca con all’interno la teca in plexiglass contenente le spoglie mortali di san Francesco. Si chiude così il primo giorno. Tramontato il secondo sole sulle pietre rosa della Basilica con passo delicato si scenda in Tomba. Si rimuove la lastra in travertino che chiude il sepolcro e, come quasi fosse cristallo finissimo, il Custode sposta delicatamente il coperchio dell’urna: la cassa in plexiglass con le ossa è lì. Con cura viene estratta la cassa e adagiata su un tavolo. Le ossa sono ancora abbastanza ben conservate, dal 1994 ad oggi c’è stato qualche cambiamento ma non di troppo rilievo. Francesco è lì, adagiato davanti al suo sepolcro e agli occhi commossi di tutti i presenti accompagnato dalle preghiere e dai canti che seguono il ritmo, emozionato, del battito del cuore dei presenti. Una nuvola di incenso circonda le spoglie prima di essere ricollocate nel sepolcro.

Sembra di vedere una pellicola cinematografica che viene riavvolta, gli stessi gesti dell’inizio ora vengono ripetuti al contrario: la cassa in plexiglass sistemata nell’urna metallica, l’urna metallica nel sepolcro, la lastra di travertino a chiudere il sepolcro, il piccolo ponteggio smontato. Tutto torna come prima e Francesco è lì”.

