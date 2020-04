Moreno Landrini sta meglio: il sindaco di Spello fuori dalla terapia intensiva

Moreno Landrini, sindaco di Spello, sta meglio. “Carissimi cittadini – scrive il vicesindaco Guglielmo Sorci – vi rendo noto che le condizioni cliniche del Sindaco Moreno Landrini sono ulteriormente migliorate, tanto da non necessitare più di assistenza intensiva.

Siamo felici di apprendere questa notizia, e formuliamo al Sindaco i nostri più sentiti auguri per un veloce recupero”.

Il primo cittadino di Spello è ricoverato dallo scorso 26 marzo prima all’ospedale di Foligno, poi in quello di Terni dove era stato trasferito per le necessità di un monitoraggio costante delle sue condizioni di salute. Da queste ultime ore è uscito dalla terapia intensiva ed in via di miglioramento.

Intanto sempre nel Comune di Spello, dai dati ufficiali comunicati dall’autorità sanitaria ad oggi, 5 aprile, nel territorio comunale si registrano: 4 soggetti positivi al COVID-19, di cui 3 in quarantena obbligatoria (uno al di fuori del territorio comunale) e 1 ospedalizzato, 16 soggetti in isolamento fiduciario, 1 soggetto clinicamente guarito, 1 soggetto guarito. “L’emergenza COVID-19 non è terminata – recita la nota del Comune di Spello – importante che continuiamo a NON USCIRE di casa”.