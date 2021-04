Villa dei Mosaici di Spello tra i migliori progetti turistici in Europa

La Villa dei Mosaici di Spello fra i migliori progetti turistici in Europa. Si è svolta nei giorni scorsi la premiazione dell’International Tourism Awards 2020, la competizione promossa annualmente dalla British Guild of Travel Writers – BGTW che per la sezione “Miglior progetto turistico in Europa” ha visto la Villa dei Mosaici di Spello tra i cinque finalisti. Il premio è stato assegnato al Sentiero escursionistico Julian in Slovenia con i suoi 270 chilometri alla scoperta delle Alpi Giulie tra panorami incredibili che permettono di arrivare fino a cime altre otre 2500 metri.

“Per la Villa dei Mosaici di Spello è stato un grande onore rappresentare l’Italia a questo prestigioso premio – si legge via social alla pagina Facebook ufficiale del sito archeologico della città dei fiori, fra i borghi più belli d’Italia – che ha portato Spello ancora una volta all’attenzione di un pubblico internazionale. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato a questa iniziativa”.

Con la Villa dei Mosaici di Spello, in finale progetti del calibro di CopenHill a Copenhagen, La nuova “Città Vecchia” ricostruita di Francoforte, il vincitore, come detto, Sentiero escursionistico Julian in Slovenia, ma anche Santorini Wanderlust e Le stanze segrete dell’Hotel Jama in Slovenia. 250 i componenti dell’organizzazione che rappresenta la più significativa comunità, composta da scrittori, fotografi, blogger ed emittenti accreditate, di esperti di viaggi in tutto il mondo. A causa della pandemia da Covid-19 l’evento era stato posticipato al 2021.