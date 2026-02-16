Calcio Umbria, i verdetti del fine settimana dei campionati dilettantistici

(Alessandro Casagrande Contardi) Si chiude un altro capitolo per le squadre del territorio dei campionati dilettantistici del calcio in Umbria. In questo fine settimana, le compagini di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si sono misurate nelle gare della ventiquattresima e ventiduesima giornata. Le formazioni di Seconda Categoria, invece, hanno disputato le partite del ventunesima turno. Un weekend del calcio in Umbria che ha visto un percorso dolce amaro per le compagine del territorio in generale.

In Serie D, torna alla sconfitta, dopo due risultati utili consecutivi, il Cannara. La compagine di mister Armillei, reduce dalla vittoria sul Sansepolcro e dal pareggio contro l’Aquila Montevarchi, è stata sconfitta in casa dal Siena con un roboante 4-0. Una battuta d’arresto che complica ulteriormente la situazione in classifica dei rossoblù: complice la vittoria del Poggibonsi contro il Foligno, il distacco dalla zona play-out è ora di 5 punti.

In Eccellenza torna a sorridere l’Angelana. Dopo lo scivolone casalingo contro l’Ellera, i giallorossi si sono riscattati immediatamente sul campo dello Spoleto, trovando un successo di misura per 1-0. Vittoria fondamentale anche in chiave classifica: la formazione di Recchi ritrova infatti il primato, approfittando della contemporanea sconfitta della Petralunghese. Finisce invece a reti bianche la sfida del “Fioroni” tra Ellera e Bastia; per questi ultimi si tratta del secondo risultato utile consecutivo, che permette loro di restare a una sola lunghezza dalla zona play-out.

Continua il momento no dell’Assisi che, dopo la sconfitta nel derby, cade anche in casa del Campitello per 2-0 e scivola a -3 dal Torgiano capolista. Finisce 0-0, invece, il derby tra Rivo Subasio e Petrignano. Un pareggio che non accontenta appieno nessuna delle due squadre, ma che consente a entrambe di restare a -2 dalla zona play-out, visto il contestuale pareggio della Pievese.

In Prima Categoria, vittoria di misura per il Calcio Palazzo, che si conferma capolista del campionato battendo tra le mura amiche la Julia Spello. È stata invece una partita pirotecnica quella del derby tra Athletic Bastia e Costano: le due squadre si sono divise la posta in palio con un movimentato 3-3 finale. Chiude il quadro la Real Virtus, che in casa non va oltre l’1-1 contro La Castellana.

In Seconda Categoria, torna al successo il Viole, che s’impone con un netto 3-0 in casa dello Sporting MT 20, portandosi a -3 dalla zona play-off. Cade in trasferta, invece, l’Angelana Next Gen, superata per 3-1 dal Ramazzano Colombella. Infine, sconfitta casalinga per il Grifo Cannara che, al termine di una sfida rocambolesca, si deve arrendere per 3-2 alla Junior Santa Sabina.

