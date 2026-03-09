Calcio Umbria, i verdetti del fine settimana dei campionati dilettantistici

(Alessandro Casagrande Contardi) Si chiude un altro capitolo per le squadre del territorio dei campionati dilettantistici del calcio in Umbria. In questo fine settimana, le compagini di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria si sono misurate nelle gare della e ventiquattresima giornata. Un weekend del calcio in Umbria che ha visto un percorso dolce amaro per le compagine del territorio in generale.

In Eccellenza, cala la “manita” l’Angelana che, nel solo primo tempo, ne rifila ben cinque al Pierantonio. Un successo fondamentale anche in chiave classifica, con i giallorossi che si portano a +5 dalla Pietralunghese, seconda forza del campionato. Perde fuori casa, invece, il Bastia che contro la BMG viene battuto di misura per 1-0 e scivola in piena zona playout.

In Promozione, un weekend non felicissimo per le formazioni del territorio, con l’Assisi Calcio che non va oltre lo 0-0 in casa dell’Orvieto FC, mentre la Rivo e il Petrignano devono arrendersi ai rispettivi avversari. I biancocelesti perdono di misura contro lo Sporting Terni, mentre i biancorossi escono sconfitti per 2-0 dalla trasferta di Bevagna.

Nel calcio Umbria in Prima Categoria, vince il big match di vetta il Palazzo, che si impone per 1-0 con il gol di Bajrami sul Fossato e vola in testa alla classifica in solitaria. Vittoria di misura anche per la Julia Spello contro la Trevana, mentre la Real Virtus batte per 2-0 il San Luca in casa. A chiudere il quadro sono il Costano e l’Athletic Bastia, battute rispettivamente 1-0 dal Nocera e 3-2 dal Bastardo.

In Seconda Categoria, perde nell’anticipo il Grifo Cannara per 2-1 in casa del Gaifana. Stessa sorte per l’Angelana Next Gen, che viene battuta per 4-2 dalla C4 Foligno. A sorridere, almeno in parte, è invece il Viole, che tra le mura amiche ferma sul 3-3 la Nuova Alba U21, ora terza forza del campionato.

