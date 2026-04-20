Calcio Umbria, i verdetti del fine settimana dei campionati dilettantistici

(Alessandro Casagrande Contardi) Si chiude un altro capitolo per le squadre del territorio dei campionati dilettantistici del calcio in Umbria. In questo fine settimana, le compagini di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si sono misurate nelle gare della trentaduesima e ventottesima giornata, mentre le compagini della Seconda Categoria hanno disputato le gare del ventinovesimo turno. Un weekend del calcio in Umbria che ha visto un percorso dolce amaro per le compagine del territorio in generale.

Fine settimana amaro per il Cannara che, nella sfida casalinga contro lo Scandicci, non va oltre l’1-1. Un risultato che complica drasticamente la corsa ai playout per i rossoblù, i quali si trovano ora a cinque lunghezze dal Poggibonsi a sole due giornate dal termine del campionato.

Si avvicina, invece, il sogno Serie D per l’Angelana, che in questo weekend si è imposta di misura per 1-0 nel derby contro il Bastia. A risultare decisiva è stata la rete di Proietti al 34° del secondo tempo, che ha permesso di mantenere i cinque punti di distacco dalla Pietralunghese. Amaro in bocca in casa Bastia, che resta comunque a debita distanza dalla zona calda della classifica.

Successo esterno per l’Assisi Calcio che, nel finale di partita, porta a casa i tre punti grazie alla rete di Spanò e resta a un solo punto di distacco dal Torgiano capolista. Trova il successo fuori casa anche la Rivo Subasio: a Bevagna i rivotortesi si impongono per 2-1 e si portano a +3 sulla zona playout. Sconfitta pesante, infine, per il Petrignano, che a Orvieto viene battuto con un netto 4-1 e resta con un solo punto di vantaggio sulla zona rossa della classifica.

Si rialza dopo lo scivolone di Gualdo il Calcio Palazzo che, tra le mura amiche, batte per 3-1 il Pontano e mantiene due punti di vantaggio sul Fossato; quest’ultimo, in settimana, ha avuto la meglio per 2-1 sul Costano. Cadono in casa sia l’Athletic Bastia che la Real Virtus. I primi sono stati battuti per 2-0 dal Gualdo, mentre i secondi hanno perso di misura per 1-0 contro la Vis Foligno. Vittoria casalinga, infine, per la Julia Spello che batte 2-0 il San Luca.

In Seconda Categoria, fine settimana negativo sia per l’Angelana Next Gen che per il Viole Calcio. I primi sono stati sconfitti in casa dal Fontignano per 1-0, mentre i secondi, con il medesimo risultato, sono usciti battuti dalla trasferta di Foligno contro la capolista Virtus.

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